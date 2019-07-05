資深台南市前議員陳文賢車禍命危 晚間返家拔管

2019-07-05 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



本屆才交棒給兒子陳秋宏當選市議員，資深台南市前市議員陳文賢下午在台南市南化區發生重大車禍，陳文賢從副駕駛座噴出掉落排水溝中重傷，送成大醫院搶救一個多小時，雖一度恢復心跳但未能好轉，家屬晚間決定帶陳文賢回到下營家中，在晚間10點30分左右返家拔管好友及支持者都趕往闗切，難掩慯心難過。

民進黨立委郭國文第一時間就趕到成大醫院關切，他和陳文賢相識多年，陳文賢休閒愛好是捉魚釣魚，下午和朋友從南化北寮里長出發，不到10分鐘就傳出發生車禍，他的助理是義消，剛好遇到車禍現場，趕往協助搶救，初步了解陳文賢是從撞碎的前擋風玻璃噴飛到路邊大排水溝中，可能頭部重創。

陳文賢先被送到台南醫院新化分院急救，因傷勢嚴重，轉送台南成大搶救中，有生命危險，晚在成大搶救40分鐘後，一度恢復心跳，但一個多小時後院方要家屬有心理準備，家屬決定留一口氣送回下營家中。