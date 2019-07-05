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長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

2019-07-05 21:48聯合報 記者王宏舜╱即時報導

長榮航空劉姓空姐不滿公司以她2016年度差假過多、不能勝任工作為由，終止勞動契約，她認為歷年考績、訓練成績都符合規定，考績多次名列同職級員工前2%，請假也照流程，提確認僱傭關係存在訴訟，要求按月給付自2016年12月底起至復職日止5.1萬薪資。長榮指當年劉女多達94日連接休假日的上班日即生病、蓄意曠職，整年只上班154日，涉騙假。桃園地院駁回劉女之訴，她上訴，但未繳納4萬6千多元第二審裁判費。

劉女2011年起在長榮航空擔任空服員。她表示，公司2016年11月20日發布次月的班表後，12月1日、4日先後接獲公司將她職務更動為地面勤務，後來又開人評會，以她差假過多、不能勝任為由資遣

劉女認為自己工作表現良好，2016年度也無懲處紀錄，她都依公司規定的請假規定和流程請假，公司也准假。她表示，資遣通知單上指她故意臨時請假，但她沒有，況且在梅姬颱風威脅台灣期間還值勤，沒有長榮航空所指的「推諉逃避勤務繁忙之班次」的狀況。

劉女也拿王姓、陳姓同事相比，指這兩人也有「請假過多」的情形，她們都有收到警告信要求改善，但卻對她採最嚴厲的手段解僱，違反最後手段性和平等原則，主張資遣無效。此外，對比走私黃金的空服員只記一大過、停飛，劉女也覺得不公平。

長榮航空則表示，劉女任職6年期間經常請假、曠職，2016年間多次在原排定休假日前後的原定上班日，在上班前稱病或曠職，用這個方式享受連續長假。而從信用卡刷卡紀錄來看，劉女稱病或藉口照顧父母而請家庭照顧假的日子，卻是在逛百貨公司、看電影、喝咖啡、買化妝品、吃大餐，甚至到台南旅行，根本沒有休養、照顧父母。

2016年劉女申請差假總計94日，其中請假委避的短班勤務共69次（占比約74% ），長榮航空認為她刻意規避勤務繁重的航班，害原來排休的其他同事頻遭臨時召回。長榮稱，劉女是曠職，何來公司准假可言？

桃院審理，發現劉女曾以頸部拉傷、腰部拉傷、左大腿挫傷、生理痛、乾眼症、右頰蜂窩性組織炎、急性淋巴節炎等病症而請假，再對照信用卡刷卡紀錄，確實出現在娛樂場所，違反忠誠履行勞務給付義務。桃院認為，勞工的忠誠確實是履行勞務的給付義務，難以期待雇主有任何工作職位無需勞工忠誠履行義務，判資遣符合勞基法規定。

桃園地院上月裁定劉女應繳納第二審裁判費並補正上訴理由，逾期即駁回上訴。

長榮航空劉姓空服員認為公司資遣違反最後手段性與平等原則，提確認僱傭關係存在訴訟，...
長榮航空劉姓空服員認為公司資遣違反最後手段性與平等原則，提確認僱傭關係存在訴訟，但桃園地院認為她稱病卻出現在百貨公司、電影院，違反忠誠履行勞務給付義務，駁回劉女之訴。圖／聯合報系資料照片
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長榮資遣
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