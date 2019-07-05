「醉」不上道！金門警方連日來裁罰5件酒駕

2019-07-05 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門高粱酒飄香兩岸，在地飲酒文化相當盛行，新修正道路交通管理處罰條例的酒駕新制從今年7月1日起上路，金門縣警察局配合內政部警政署，全國連續實施3天「酒駕大執法」，共計取締5件，5件酒測值均超過0‧25毫克，遭依公共危險罪移送法辦，警方表示，新制還增加處罰同車乘客等，奉勸民眾千萬不要以身試法，以免荷包大失血。

金門縣警察局表示，從今年1月到6月30日止共計取締酒駕158件，再加上7月1日至3日「酒駕大執法」所取締5件，累計今年迄今總計取締163件。警方強調，目前防制酒後駕車是警方工作重點，將在酒駕易違規及易肇事的路段持續加強取締，請駕駛人勿心存僥倖，只要喝酒開車上路就很難躲過攔檢點。

金門縣交通警察隊指出，7月1日「酒駕新法」的道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰修正案正式上路，針對汽、機車酒駕分流、累犯、拒測、慢車酒駕、拒測等均有加重罰則，並增訂對酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛、處罰同車乘客、車輛加裝酒精鎖及運輸業者附帶懲罰性賠償等規定，採重罰以達遏阻作用。

金門縣警察局局長張國雄特別提醒駕駛人，如果參加聚餐、筵席，有可能喝酒就不要開車，兩人以上同行，要事先指定駕駛不喝酒，三杯黃湯下肚，寧花小額計程車資或親友接送，才不會因酒駕受重罰，得不償失、害人又害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康