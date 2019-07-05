再槓警察電話狂訐譙 男子辱警判拘役50日

2019-07-05 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市沈姓男子去年2月間才因與民糾紛，訐譙前來處理員警，且無影腳狂踢員警被送辦，未料，12月底故態復發，深夜從住處撥打電話到總爺派出所，想找所長通話未果，當場在電話線上對員警，訐譙「X你娘機歪、X你娘老機歪」，再度被依妨害公務罪起訴，台南地院認沈犯侮辱公務員罪，累犯，處拘役50日，可上訴。

判決指出，沈有傷害、槍砲彈藥刀械管制條例前科，去年2月13日晚間在麻豆點心城持長棍想攻擊民眾，麻豆警分局麻豆派出所楊姓、李姓兩員警據報後到場處理，發現沈持磚塊想攻擊他人，警方見狀將磚塊奪下，要求沈離開現場，卻不聽勸阻，出手攻擊楊，立即被逮捕，送上警車。

未料，沈在警車內不斷掙扎，用腳不斷踢楊， 「X你娘雞巴」、「龜兒子」、「臭俗子」等辱罵員警，台南地院認他犯妨害公務執行罪，累犯，處4月徒刑，可易科罰金，最後他繳罰金執行完畢。

相隔10月，12月25日零時，他再度槓上警察，在住處撥打電話至總爺派出所，想與所長通話未果，當場失控，在電話線上對值勤謝姓員警辱罵「X你娘機歪、X你娘老機歪」，被錄音提告。