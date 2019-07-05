拳頭硬了！無照又酒駕上路 大叔拒測吃18萬6千元罰單

2019-07-05 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



酒駕新法上路，台中市警局3天酒駕大執法結束，發現拒測件數明顯提升，其中劉男今年初酒駕拒測遭吊扣駕照，本周二再度酒駕上路被警攔下；工程承包商的劉男無照駕駛且再度拒測，寧可吃上拒測18萬與無照駕駛6千元罰鍰，也不願進警局「丟掉工作」，讓現場執勤員警氣得直搖頭。

今年農曆年前，台中市陳男因酒駕被吊照，不知悔改又酒駕在台中撞死2名機車騎士，促成酒駕新罰修訂，並於今年7月上路。

2名年輕人遭酒駕撞死案例仍歷歷在目，台中市警局交大第三中隊本周二上午8點多，在豐原區豐原大道二段與田心路口攔查一輛小貨車，年約30多歲的劉男臉部潮紅，劉承認昨晚有飲酒，怕酒意未退，拒絕酒測。

工程承包商劉男，今年1月才因酒駕拒測遭吊扣駕照、吃上9萬元罰鍰，但劉不知悔改，再度酒駕且無照駕駛被攔下。

劉男擔心配合酒測後會超過0.25毫克遭移送，若在拘留室過夜，「工作恐不保」，警方現場再三強調酒駕新罰，拒測罰鍰已提高2倍，但劉寧願拒測，再吃上18萬元與無照駕駛6千元罰鍰。

劉熟知警方會扣留他的小貨車，立即打電話要同事開另輛貨車來，載走他車上貨物，好不影響工作進度。

台中市警局表示，酒駕新罰上路，拒絕警方實施酒精濃度檢測，從原本的9萬罰緩提高到18萬，並吊銷駕照3年不得考領，當場移置保管汽機車輛、施以道路交通安全講習，酒駕新制開始實施，酒駕、拒測都加重處罰，呼籲民眾勿心存僥倖心態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康