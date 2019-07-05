「準大法官」呂太郎說明 土地稅法部分違憲

2019-07-05 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



針對非都市土地交通用地土地增值稅徵免案，大法官今作出釋字第779號解釋，認為土地稅法第39條第2項關於免徵土地增值稅規定，只就依都市計畫法指定的公共設施保留地免徵土地增值稅，但非都市土地經編定為交通用地，依法核定為公共設施者，卻不予免徵，這與憲法第7條保障平等權意旨不符。

大法官的解釋案記者會多由司法院秘書長說明，立法院上月27日通過大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎同意權案，這也是司法院秘書長呂太郎成為「準大法官」後，第一次解說釋憲內容。

相關機關在解釋公布日起2年內，須檢討修正土地稅法相關規定。而財政部2001年11月13日台財稅字第0900457200號函關於非都市土地地目為道之交通用地，無土地稅法第39條第2項免徵土地增值稅規定適用部分，今起不再援用。而行政院農委會2001年2月2日(90)農企字第900102896號函關於公路法的公路非屬農業用地範圍，沒有農業發展條例第37條第1項不課徵土地增值稅適用部分，與憲法第19條租稅法律主義、第23條法律保留原則無牴觸。

本號解釋源於聲請人蘇嘉宏2013年5月和他人訂立買賣契約，出售坐落在台南市善化區的土地，他向台南市府稅務局申報土地移轉現值，而這筆土地是特定農業區交通用地，向區公所申請農業用地作農業使用證明。區公所以土地南側約50平方公尺種植白甘蔗，北側422平方公尺則作南122線道路使用，以不是農地農用為由，沒發給蘇「農業用地作農業使用證明」，蘇無法依土地稅法申請不課徵土地增值稅。

台南稅務局以土地部分面積雖現供道路使用，但它屬非都市土地的交通用地，並非依都市計畫法指定的公共設施保留地，不符合土地稅法免徵土地增值稅要件，要依一般用地稅率核定土地稅20萬元。蘇不服，提行政訴訟但最終敗訴，2015年11月6日聲請釋憲。

大法官認為，非都市土地如經編定為交通用地，且依法核定為公共設施用地，使用受限制，流動性、市場交易機會和價值，因政府政策、法令受不利影響，與依都市計畫法指定的公共設施保留地受不利影響者相當。更嚴重的是，非都市土地若實際已成為公路，也就是供作公共設施使用，流動性、市場交易機會和價值受到的不利影響更加嚴重。