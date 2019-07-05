滷味商標惹議 「老天祿」告贏「上海老天祿」二代兒媳

2019-07-05 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



知名滷味老店「老天祿」傳商標爭議，經營者謝玉泉指控「上海老天祿」第二代兒媳周映明經營的祿大公司與合作業者金饌企業社打著「上海老天祿第二代自創品牌」招牌賣滷味，不僅混淆消費者視聽，更涉及侵權；智財法院審理後，今判祿大公司和金饌企業社不得使用「老天祿」、「台北老天祿」和「台灣老天祿」相同或近似商標販售肉乾滷味等產品，相關廣告看板和包裝等物也應銷毀刪除。全案可上訴。

謝玉泉興訟表示，「老天祿」是知名商標，一般消費者聽到這三個字會立即聯想到滷味、滷鴨翅等產品，而「上海老天祿」商標是指定使用在麵包糕餅類，並無肉製品、滷味商品的商標權，因此祿大和金饌打著「上海老天祿第二代自創品牌」賣滷味，有混淆消費者的可能。此外，祿大公司在網路販售商品時，內容還放上「老天祿」店面和包裝盒照片，顯構成侵權。

祿大負責人周映明表示，「上海老天祿」是公公1949年隨政府來台時，與邵姓親戚合夥經營的糕餅舖，後來2人分家，公公自行經營「老天祿食品號」，邵家經營「老天祿食品行」，但因為名稱均有老天祿字樣，常有客戶混淆，公公1953年才在招牌加上「上海」2字，以示區別。

周映明指出，公公1966年就向政府登記「上海老天祿食品有限公司」，謝玉泉是1980年向邵家購買「老天祿食品行」後，才陸續註冊「老天祿」、「台北老天祿」和「台灣老天祿」等商標，而自己是經過公公家族首肯才以「上海老天祿第二代自創品牌」名義創業，2010年創立祿大公司。

周映明主張「上海老天祿第二代自創品牌」是使用「上海老天祿」名號，並非作為商標使用，也從未使用「老天祿」商標。另外，謝玉泉是1983年才開始聲請商標，在此之前公公已用「上海老天祿食品號」和「上海老天祿公司」販賣糕餅、滷味長達30年以上時間，自屬善意使用相同或近似商標，而祿大公司是受公公提攜，自可繼續使用「上海老天祿」商標銷售原有商品。

除了祿大公司外，同案被告還有販售祿大公司商品的金饌企業社，對於指控，金饌辯稱自己只是提供店面上架位置，由祿大公司自行擺放產品。

法院認為，以「上海老天祿第二代自創品牌」來說，雖然字面上的意思是要表達商品的來源是出自「上海老天祿」經營者的子女輩所創品牌，但實質意義上就在表明商品來源與「上海老天祿」經營者有某種連結關係，會讓消費者產生這樣的聯想或感覺，因此「上海老天祿第二代自創品牌」是具有商標效果、功能的商標。