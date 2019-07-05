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友立企業炒作長虹股價 負責人遭訴

2019-07-05 16:49聯合報 記者張宏業╱即時報導

友立企業公司負責人戴萬鐘涉嫌利用親友的股票帳戶，以相對成交等方式，獨自炒作上市公司長虹建設、遠見科技股價，不法獲利600萬元，台北地檢署今依違反證券交易法將戴起訴。

戴萬鐘炒作長虹股價從每股69元漲至77元，遠見股價則從每股37元漲至51元，獲利粗估600多萬元，檢方調查，全案由他一手策畫行，長虹、遠見內部都無人員涉案。

上市公司科技股
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