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酒後失控？男打完外國人左臉 又向警察揮拳罵五字經

2019-07-05 15:06聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

張姓男子去年酒醉毆打外籍男子左臉，又將到場處理的警員眼鏡揮落，還大罵五字經，被士...
張姓男子去年酒醉毆打外籍男子左臉，又將到場處理的警員眼鏡揮落，還大罵五字經，被士林地方法院判處役50天，緩刑2年。示意圖／ingimage
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張姓男子去年酒後行經北市一家肯德基門口，與一名外籍男子發生肢體碰撞，竟毆打外籍男子左臉，讓外籍男子嚇得跑到店內，請求肯德基店員報警。內湖分局唐姓員警等人獲報到場，張男竟將唐員眼鏡揮落，隨後還向唐員狂罵髒話。事後，張男已與唐員和解，士林地院依妨害公務罪，判處張男拘役50天，緩刑2年，另依當場侮辱唐員部分，處罰3000元。

外籍男子BENZIE TERRY JAMES說，當天準備要回家，卻在台北市內湖路一段的肯德基前，與張男發生肢體碰撞，沒想到竟被他攻擊左臉，還不讓自己離開現場，才請求肯德基店員報警。

目擊全程的莊姓男子證稱，張男當時在店內不斷喧鬧，不聽他人勸阻，警方到場後，還是大聲喧嘩，且要求張男提供證件，張男也不理睬。

士林地方法院開庭時，張男辯護律師稱，唐員到場要求張男出示證件，張男雖一開始拒絕，但在友人勸阻下，仍有出示，但唐員要對張男管束，是否妥當？

另外，張男揮落唐員眼鏡，是為架開唐員手部，並非故意攻擊，而張男遭唐員帶上警車時，雖連罵「幹」字，但他是朝向無人的前方罵，僅是單純宣洩。

法官則指出，警察在公共場合，若合理懷疑他人有犯罪嫌疑，或是現行犯，可查驗其身分，另外，若某人已呈現酒醉、瘋狂狀態，在預防他人遭傷害危險情形下，警察可將其上銬管束。

法官調查，當時張男罵「幹」時，唐員詢問「你罵誰？」，張男有明確回覆「我罵你」，故不採信律師說法。

判決書指出，張男2018年10月20日晚上，因酒醉在北市一家肯德基店鬧事，店員報警後，張男竟將到場處理的唐姓警員眼鏡打落，還與唐員發生肢體衝突，導致唐員左肩、左手指挫傷，隨後，張男被唐員等人帶上警車管束，竟又罵唐員「幹幹幹幹、「幹你娘機掰」等語。

法官審酌，唐男一時酒醉失控，但犯後坦承犯行，也已與唐員和解，相信張男不會再犯，依妨害公務罪嫌，判處張男拘役50天，得易科罰金5萬元，緩刑2年，另須在判決確定3個月內，向公庫支付新台幣2萬元。

張姓男子去年酒醉毆打外籍男子左臉，又將到場處理的警員眼鏡揮落，還大罵五字經，被士...
張姓男子去年酒醉毆打外籍男子左臉，又將到場處理的警員眼鏡揮落，還大罵五字經，被士林地方法院判處役50天，緩刑2年。記者蔡翼謙／翻攝
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肯德基北市警察
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