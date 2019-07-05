網傳國道即日起每天傍晚臨檢要小心 國道警澄清

2019-07-05 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



近日網路上開始流傳「關西高速高路每天傍晚會有警察臨檢，後座乘客未繫安全帶罰款一人3000，兩人6000元」的謠言，對此，國道六隊澄清，自6月1日至本月3日以來，確實有執行酒駕路檢及安全帶路檢，但不會常態性地在固定地點臨檢，另外，根據《違反道路交通管理事件統一裁罰基準表》，一人未繫安全帶是罰3000元、二人以上是罰4500元。

近日在臉書及通訊軟體LINE上，不少網友轉傳「關西高速公路今天開始，傍晚每天會有警察臨檢喔～高速公路酒測罰很重喔～還有後座乘客未繫安全帶罰款一人三千，兩人6000元，請告訴家人要注意！」

國道六隊交通組長林成家表示，今年1月到5月已有10人，因未繫安全帶致拋出車外死亡，為此，警方確實加強取締未繫安全帶違規，呼籲駕駛人及乘客養成上車立即繫安全帶習慣，確保行車安全。

關於臨檢部分，國道六隊從6月1日到7月3日為止，在關西交流道執行酒駕路檢2次、安全帶路檢4次，不會常態性地在固定地點臨檢。

而裁罰的部分，國道六隊指出，根據《違反道路交通管理事件統一裁罰基準表》，行駛於高速公路或快速公路，小客車駕駛人和乘客未繫安全帶，若在期限內繳納或到案聽候裁決，一人未繫安全帶是罰3000元、二人以上是罰4500元。