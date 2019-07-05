一個「好奇」摔成大小便失禁 工人獲賠1132萬

2019-07-05 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



翔代企業公司施姓員工2014年6月到新竹湖口恆勁公司唐榮科技園區施作防煙垂壁工程，卻因「好奇探頭」，從3樓吊料平台墜落，骨盆、左股骨與頸椎骨折，下半身完全癱瘓，他依勞動基準法要求翔代、英建工程、恆勁科技公司連帶賠償2534萬元。台北地院僅判3公司賠償158萬元，但二審改認定翔代與英建工程公司應連帶賠償1132萬元，金額比一審增加約974萬元。

施自2013年10月間起，受僱於翔代公司，日薪1700元。2014年6月14日，施依翔代公司指示，前往新建工程區域內施作防煙垂壁工程。

施姓員工表示，翔代公司在工作前沒有實施職業安全教育訓練，也沒讓他們戴安全帽和其他護具，高處也未設防護網、欄，害他摔下來。他認為英建公司兼具承攬人、事業單位身分，沒善盡告知與督促翔代公司在高處施作時，應盡安全教育訓練和安全措施設置義務，也違反保護他人的法律；恆勁公司是事業單位，未依規定巡視案發平台，也應負責。

翔代和英建公司辯稱，有要求全程配戴個人防護器具，也與施簽署進場服務人員工作安全遵守同意書，約定「不得抽煙、飲用含酒精飲料」，但施卻喝啤酒或維士比，因飲酒過量致判斷能力下降，才從平台墜落受傷，這跟公司指派的工作內容無關，不是職業災害，

恆勁公司則說，每週與各協力廠商開會，落實安全要求，教育訓練教材清楚說明安全事項，且出事的平台不是施的工作場所，施自行前往而失足，與恆勁公司無關。

翔代公司李姓員工證稱，當時施搬東西上來，後來去平台休息抽煙，因平台開口很大，無遮蔽物、也無欄杆，他有叫施「不要太靠近」，施本來是蹲著，後來起身往前跨2、3步，結果後仰跌落。

高院審理，因現場證人沒人看到施姓員工有喝酒，送醫時也沒檢驗血液中酒精成分，無法證明施有喝酒。高院認為翔代公司未遵守職業安全衛生法、營造安全衛生設施標準、職業安全衛生設施規則、職業安全衛生教育訓練規則規定，違反保護他人法律；英建公司未事前告知、督促翔代應進行安全教育訓練，設置安全措施、令施戴安全帽、防護具，也有責任。

因施上半身功能正常，合理的看護為半日，而他因下肢癱瘓，大小便無法控制的狀況永久無法復原，在計算醫療費用、看護費、勞動能力減損與精神慰撫金後，認定翔代與英建工程應賠償1415萬元。但施因「好奇而探頭」，也有過失，高院認定他要負20%的責任，因此賠償金減為1132萬7694元。 施姓工人因在非工作區「好奇探頭」，從3樓高墜下致下半身癱瘓。台灣高等法院認為翔代與英建工程公司違反保護他人法律，改判連帶賠償1132萬元，金額比一審增加約974萬元。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

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