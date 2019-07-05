親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣有可能用「網路實名制」打擊假新聞嗎？

傳被郭台銘點名有立場 藍七七造勢二主持人遭撤換

一個「好奇」摔成大小便失禁 工人獲賠1132萬

2019-07-05 14:46聯合報 記者王宏舜╱即時報導

翔代企業公司施姓員工2014年6月到新竹湖口恆勁公司唐榮科技園區施作防煙垂壁工程，卻因「好奇探頭」，從3樓吊料平台墜落，骨盆、左股骨與頸椎骨折，下半身完全癱瘓，他依勞動基準法要求翔代、英建工程、恆勁科技公司連帶賠償2534萬元。台北地院僅判3公司賠償158萬元，但二審改認定翔代與英建工程公司應連帶賠償1132萬元，金額比一審增加約974萬元。

施自2013年10月間起，受僱於翔代公司，日薪1700元。2014年6月14日，施依翔代公司指示，前往新建工程區域內施作防煙垂壁工程。

施姓員工表示，翔代公司在工作前沒有實施職業安全教育訓練，也沒讓他們戴安全帽和其他護具，高處也未設防護網、欄，害他摔下來。他認為英建公司兼具承攬人、事業單位身分，沒善盡告知與督促翔代公司在高處施作時，應盡安全教育訓練和安全措施設置義務，也違反保護他人的法律；恆勁公司是事業單位，未依規定巡視案發平台，也應負責。

翔代和英建公司辯稱，有要求全程配戴個人防護器具，也與施簽署進場服務人員工作安全遵守同意書，約定「不得抽煙、飲用含酒精飲料」，但施卻喝啤酒或維士比，因飲酒過量致判斷能力下降，才從平台墜落受傷，這跟公司指派的工作內容無關，不是職業災害，

恆勁公司則說，每週與各協力廠商開會，落實安全要求，教育訓練教材清楚說明安全事項，且出事的平台不是施的工作場所，施自行前往而失足，與恆勁公司無關。

翔代公司李姓員工證稱，當時施搬東西上來，後來去平台休息抽煙，因平台開口很大，無遮蔽物、也無欄杆，他有叫施「不要太靠近」，施本來是蹲著，後來起身往前跨2、3步，結果後仰跌落。

高院審理，因現場證人沒人看到施姓員工有喝酒，送醫時也沒檢驗血液中酒精成分，無法證明施有喝酒。高院認為翔代公司未遵守職業安全衛生法、營造安全衛生設施標準、職業安全衛生設施規則、職業安全衛生教育訓練規則規定，違反保護他人法律；英建公司未事前告知、督促翔代應進行安全教育訓練，設置安全措施、令施戴安全帽、防護具，也有責任。

因施上半身功能正常，合理的看護為半日，而他因下肢癱瘓，大小便無法控制的狀況永久無法復原，在計算醫療費用、看護費、勞動能力減損與精神慰撫金後，認定翔代與英建工程應賠償1415萬元。但施因「好奇而探頭」，也有過失，高院認定他要負20%的責任，因此賠償金減為1132萬7694元。

施姓工人因在非工作區「好奇探頭」，從3樓高墜下致下半身癱瘓。台灣高等法院認為翔代...
施姓工人因在非工作區「好奇探頭」，從3樓高墜下致下半身癱瘓。台灣高等法院認為翔代與英建工程公司違反保護他人法律，改判連帶賠償1132萬元，金額比一審增加約974萬元。記者王宏舜／攝影
分享

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

看護骨折
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

酒後失控？男打完外國人左臉 又向警察揮拳罵五字經

2019-07-05 15:06

已經口腔癌第四期了 復建時他還摸女護理員的胸

2019-07-05 16:10

違規走路肩下匝道被開「違規超車」罰單 法官打臉警方

2019-07-05 14:49

網傳國道即日起每天傍晚臨檢要小心 國道警澄清

2019-07-05 14:46

酒後載母就醫被攔下 女求警：別讓我媽知道

2019-07-05 14:16

自家騎樓停車挨罰900元 屋主訴願被駁

2019-07-05 14:14

佛具店暗藏賭場 1賭客逃捕摔成重傷

2019-07-05 14:02

前電競選手張惟勝 涉洗錢遭起訴

2019-07-05 13:11

闖紅燈左轉罰2700元 員警一句話讓法官撤了罰單

2019-07-05 13:09

吵架打耳朵一下 代價三萬元

2019-07-05 13:04

繼嘉義台鐵喋血1警亡 雲林又2名警察受傷

2019-07-05 13:03

舉頭三尺有神明 香油錢小偷只有逍遙3天

2019-07-05 12:02

基隆市立醫院採購不實被搜索 代理院長：不意外

2019-07-05 12:01

鬼哥在印尼日本設詐騙機房 向大陸民眾詐得1543萬

2019-07-05 11:33

無醫師指示卻擅給老人服處方藥 長照中心負責人吃官司

2019-07-05 10:31

遭檢舉自家騎樓停車挨罰900元 屋主喊冤訴願被駁

2019-07-05 10:27

人夫帶小三上旅館偷嘿咻 和老婆瞎扯：肚子痛去拉屎

2019-07-05 09:48

賊躲豪宅3小時偷走女住戶BMW 保全公司未盡責判賠

2019-07-05 08:57

孝女酒後載老母就醫 被警攔下求：別讓我媽媽知道

2019-07-05 08:29

美語老師猥褻國小男童 賠200萬元換5年緩刑

2019-07-05 07:54

毀匿政治檔案最重判5年 林宅血案、陳文成案解密有望

2019-07-05 00:45

高雄五互集團吸金賺上億 負責人限制住居、出境出海

2019-07-05 00:38

大法庭上路！許宗力：司法不再初一、十五不一樣

2019-07-05 00:37

遭申誡提再審開庭 翁啟惠：無法承受的重中之重

2019-07-05 00:24

虐死97歲公公判無罪／病媳母親聆判淚崩 「愛的連結」太沉重

2019-07-05 00:09

玩單槓9歲童摔傷…設施疏失 判公所賠23.9萬

2019-07-05 00:08

虐死97歲公公 病媳判無罪，原因是…

2019-07-05 00:04

酒駕到殯儀館勞動 女累犯：起不了警惕作用

2019-07-04 23:52

印尼版「潤娥」代言 提醒移工勿淪詐欺人頭犯

2019-07-04 23:16

永靖鄉代會賄選風暴 落選陣營7人被起訴

2019-07-04 22:50

上電視宣稱眼霜效果等同微整形 法院認定虛偽誇大

2019-07-04 20:34

罰不怕！酒駕新制上路嘉義縣警方查獲十度酒駕累犯

2019-07-04 18:18

魏辰洋拿亞運金牌周轉欠債 祖母憂他交到壞朋友

2019-07-04 18:07

妻子轉讓股票未申報 珠海台商會長被金管會裁罰24萬

2019-07-04 18:01

大法庭今正式上路！蔡清祥：檢方已經準備好提案

2019-07-04 17:18

3天酒駕大執法 近千人酒駕違規違法

2019-07-04 17:11

婆媳不睦 大學女副教授刀傷婆婆判4月

2019-07-04 16:54

吸金逾百億元 涉案女董限制住居、出境、出海

2019-07-04 16:11

影╱司法新制度上路！最高法院公布第一屆大法庭成員

2019-07-04 15:54
看更多

熱門文章

徐國勇下令鐵路警察雙人執勤著防彈衣 立即採購電擊槍

2019-07-04 21:07

祖先變蔭屍！他急買一箱10年白酒這樣做 網友：長知識

2019-07-05 11:11

警察遇襲 協助制伏歹徒下場慘？律師：多慮了

2019-07-04 16:59

看到李承翰2年前舊照 想起他的熱血大家哭慘了

2019-07-05 10:26

影╱象鼻岩外海7男女潛水 20歲男子失蹤海陸空搜索

2019-07-04 19:12

繼嘉義台鐵喋血1警亡 雲林又2名警察受傷

2019-07-05 13:03

警政署長：保一保四保五 即日起支援鐵路警強化人力

2019-07-04 21:21

影／鐵路警殉職 台鐵自我檢討：落實禁止無票上車

2019-07-04 18:37

鐵警之死…台鐵驗票沒落實 天天有補票糾紛

2019-07-05 00:34

台鐵喋血殺警鄭男羈押 看守所：關獨居房、便當吃光光

2019-07-05 10:24

以行動力挺警察 徐國勇：友人將贈250支電擊槍

2019-07-04 17:05

台鐵殺警案嫌犯 法院裁定羈押未禁見

2019-07-04 21:20

孝女酒後載老母就醫 被警攔下求：別讓我媽媽知道

2019-07-05 08:29

葉毓蘭：民進黨執政時大砍鐵警 今員警被殺誰負責

2019-07-05 11:46

前所未見的震撼彈 彰化縣警局四分之一刑事小隊大風吹

2019-07-05 09:02

鐵路警察單人執勤殉職 佩槍的弱勢？

2019-07-05 00:22

男厠竟有電動車充電 萬里國小晩間失火燒黑

2019-07-04 22:58

站務員上任不到2個月 徒手猛搥殺警案凶嫌

2019-07-04 19:24

保警進駐嘉義火車站支援 防彈衣不離身

2019-07-05 10:28

來不及過25歲生日 殉職員警是家中獨子

2019-07-04 21:08

5女徵1男教衝浪 「晚上可同睡」釣出百男

2019-07-04 20:08

影／保障執勤員警 北市捷運警配電擊槍 射程達6.5公尺

2019-07-04 19:05

闖紅燈左轉罰2700元 員警一句話讓法官撤了罰單

2019-07-05 13:09

鐵警遭刺殉職 警察協會批「奪槍術不切實際」

2019-07-04 16:34

女同事穿短裙上樓 她偷拍裙底還「分享」被起訴

2019-07-04 20:30

惡狼持長刀逼做SM 要她穿水手服還綁頸手腳

2019-07-04 22:26

內政部臉書青春專案4點呼籲 這一項被網友讚爆

2019-07-04 17:29

壓縮20公噸垃圾這樣丟包 4嫌辯「是垃圾自己掉的」

2019-07-04 18:17

刺死鐵路警察 檢方：凶嫌對社會不滿

2019-07-04 19:21

影／未申請獨攀奇萊迷途受傷 22歲男獲救要被罰

2019-07-04 17:24

影╱金山水尾漁港女浮屍查出身分 家屬指認為失蹤黃女

2019-07-04 20:31

台鐵殺警案 犯嫌犯下重罪遭聲押

2019-07-04 17:49

22歲小媽上廁所急生第4胎 消防員即刻救援

2019-07-05 12:27

影╱彰化男子持雙鋸追路人還襲警 彰化警動用盾牌壓制

2019-07-04 17:17

攔查車輛遭撞2員警受傷 陳姓員警一度休克加護病房觀察

2019-07-05 14:04

泌尿科醫師被男子持球棒打傷 男子：不滿下體被觸診

2019-07-05 11:31

婦人帶2子燒炭自殺 大兒子送醫不治

2019-07-04 22:06

基隆市立醫院採購不實被搜索 代理院長：不意外

2019-07-05 12:01

賊躲豪宅3小時偷走女住戶BMW 保全公司未盡責判賠

2019-07-05 08:57

遭檢舉自家騎樓停車挨罰900元 屋主喊冤訴願被駁

2019-07-05 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top