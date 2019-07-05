闖紅燈左轉罰2700元 員警一句話讓法官撤了罰單

2019-07-05 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市洪姓男子去年11月在泰山區明志路被巡邏員警開了一張闖紅燈左轉的罰單，挨罰2700元，但他不服結果，興訟主張沒有舉發所述的違規事實，要求撤銷罰單；法庭上，員警雖稱目睹洪男違規，但因為拿不出蒐證影片，也忘記洪男當時行車方向，最後被法院認定舉證不足，撤銷罰單。

判決指出，洪男被警方舉發去年11月12日在泰山區明智路2段違規闖紅燈左轉進入同路段237巷口，但他主張並無員警所述違規事實，要求撤銷罰單。

法庭上，負責裁罰的新北市交通裁決處提出員警所畫的現場圖，主張舉發依法無誤，要求駁回洪男主張，但員警出庭作證卻稱現場圖是憑記憶畫的，其正確性無法確定。

員警堅稱自己當時跟在洪男後方5公尺，有親眼目睹闖紅燈左轉事實，但他不確定現場確切，也記不得對方究竟是從大馬路左轉小巷子或從小巷子左轉大馬路，「時間相隔太久我忘記了」。至於現場圖，他則表示是今年5、6月才畫的，「我是憑著當時所見的記憶畫的」。