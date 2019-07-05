親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

花甲阿嬤誆走80億元 騙倒一籮筐銀行碩博士

工會指風太大吹掀帳篷取消領三寶 空姐悶：這哪招？

闖紅燈左轉罰2700元 員警一句話讓法官撤了罰單

2019-07-05 13:09聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市洪姓男子去年11月在泰山區明志路被巡邏員警開了一張闖紅燈左轉的罰單，挨罰2700元，但他不服結果，興訟主張沒有舉發所述的違規事實，要求撤銷罰單；法庭上，員警雖稱目睹洪男違規，但因為拿不出蒐證影片，也忘記洪男當時行車方向，最後被法院認定舉證不足，撤銷罰單。

判決指出，洪男被警方舉發去年11月12日在泰山區明智路2段違規闖紅燈左轉進入同路段237巷口，但他主張並無員警所述違規事實，要求撤銷罰單。

法庭上，負責裁罰的新北市交通裁決處提出員警所畫的現場圖，主張舉發依法無誤，要求駁回洪男主張，但員警出庭作證卻稱現場圖是憑記憶畫的，其正確性無法確定。

員警堅稱自己當時跟在洪男後方5公尺，有親眼目睹闖紅燈左轉事實，但他不確定現場確切，也記不得對方究竟是從大馬路左轉小巷子或從小巷子左轉大馬路，「時間相隔太久我忘記了」。至於現場圖，他則表示是今年5、6月才畫的，「我是憑著當時所見的記憶畫的」。

法院調查，洪男被攔停舉發有拒絕簽收罰單，事屬特殊情況，員警理應較有印象，但員警對洪男行車方向竟稱「忘記了」。由於現在無其他證據資料可確定洪男行車方向，無從檢驗員警所述真實性，事實陷於真偽不明，依舉證責任分配，結果應有利於洪男，因此判洪男勝訴。

法院認為員警舉發缺乏證據，審理後撤銷罰單（示意圖）。本報資料照片
法院認為員警舉發缺乏證據，審理後撤銷罰單（示意圖）。本報資料照片
分享

罰單交通違規
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

酒後載母就醫被攔下 女求警：別讓我媽知道

2019-07-05 14:16

自家騎樓停車挨罰900元 屋主訴願被駁

2019-07-05 14:14

佛具店暗藏賭場 1賭客逃捕摔成重傷

2019-07-05 14:02

前電競選手張惟勝 涉洗錢遭起訴

2019-07-05 13:11

吵架打耳朵一下 代價三萬元

2019-07-05 13:04

繼嘉義台鐵喋血1警亡 雲林又2名警察受傷

2019-07-05 13:03

舉頭三尺有神明 香油錢小偷只有逍遙3天

2019-07-05 12:02

基隆市立醫院採購不實被搜索 代理院長：不意外

2019-07-05 12:01

鬼哥在印尼日本設詐騙機房 向大陸民眾詐得1543萬

2019-07-05 11:33

無醫師指示卻擅給老人服處方藥 長照中心負責人吃官司

2019-07-05 10:31

遭檢舉自家騎樓停車挨罰900元 屋主喊冤訴願被駁

2019-07-05 10:27

人夫帶小三上旅館偷嘿咻 和老婆瞎扯：肚子痛去拉屎

2019-07-05 09:48

賊躲豪宅3小時偷走女住戶BMW 保全公司未盡責判賠

2019-07-05 08:57

孝女酒後載老母就醫 被警攔下求：別讓我媽媽知道

2019-07-05 08:29

美語老師猥褻國小男童 賠200萬元換5年緩刑

2019-07-05 07:54

毀匿政治檔案最重判5年 林宅血案、陳文成案解密有望

2019-07-05 00:45

高雄五互集團吸金賺上億 負責人限制住居、出境出海

2019-07-05 00:38

大法庭上路！許宗力：司法不再初一、十五不一樣

2019-07-05 00:37

遭申誡提再審開庭 翁啟惠：無法承受的重中之重

2019-07-05 00:24

虐死97歲公公判無罪／病媳母親聆判淚崩 「愛的連結」太沉重

2019-07-05 00:09

玩單槓9歲童摔傷…設施疏失 判公所賠23.9萬

2019-07-05 00:08

虐死97歲公公 病媳判無罪，原因是…

2019-07-05 00:04

酒駕到殯儀館勞動 女累犯：起不了警惕作用

2019-07-04 23:52

印尼版「潤娥」代言 提醒移工勿淪詐欺人頭犯

2019-07-04 23:16

永靖鄉代會賄選風暴 落選陣營7人被起訴

2019-07-04 22:50

上電視宣稱眼霜效果等同微整形 法院認定虛偽誇大

2019-07-04 20:34

罰不怕！酒駕新制上路嘉義縣警方查獲十度酒駕累犯

2019-07-04 18:18

魏辰洋拿亞運金牌周轉欠債 祖母憂他交到壞朋友

2019-07-04 18:07

妻子轉讓股票未申報 珠海台商會長被金管會裁罰24萬

2019-07-04 18:01

大法庭今正式上路！蔡清祥：檢方已經準備好提案

2019-07-04 17:18

3天酒駕大執法 近千人酒駕違規違法

2019-07-04 17:11

婆媳不睦 大學女副教授刀傷婆婆判4月

2019-07-04 16:54

吸金逾百億元 涉案女董限制住居、出境、出海

2019-07-04 16:11

影╱司法新制度上路！最高法院公布第一屆大法庭成員

2019-07-04 15:54

酒駕大執法 雲縣警局3天取締45人

2019-07-04 15:22

大法庭正式上路！ 許宗力：司法改革看到成果

2019-07-04 15:18

明知拒測罰18萬 屏東酒駕騎士：要罰就罰

2019-07-04 15:17

女童公園玩單槓摔斷門牙 區公所要賠23萬多元

2019-07-04 15:16

酒駕新制苗縣首件連坐開罰 3同車乘客吃紅單

2019-07-04 15:15
看更多

熱門文章

鐵路殺警案 制伏嫌犯的「義勇哥」是八軍團班長

2019-07-04 15:58

台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工發文道出基層辛酸

2019-07-04 15:05

協助制伏刺警嫌的英雄找到了 他是八軍團中士班長

2019-07-04 15:43

徐國勇下令鐵路警察雙人執勤著防彈衣 立即採購電擊槍

2019-07-04 21:07

勇警遭刺他拍照 警嘆：這就是你犧牲性命保護的老百姓

2019-07-04 15:36

警察遇襲 協助制伏歹徒下場慘？律師：多慮了

2019-07-04 16:59

祖先變蔭屍！他急買一箱10年白酒這樣做 網友：長知識

2019-07-05 11:11

看到李承翰2年前舊照 想起他的熱血大家哭慘了

2019-07-05 10:26

影╱象鼻岩外海7男女潛水 20歲男子失蹤海陸空搜索

2019-07-04 19:12

影／鐵路勇警殉職 蘇揆：從優撫卹 10月後增260名警力

2019-07-04 15:14

挑戰館長的練喻軒什麼來頭？文武雙全 被譽「學霸拳王」

2019-07-04 15:57

警政署長：保一保四保五 即日起支援鐵路警強化人力

2019-07-04 21:21

影／鐵路警殉職 台鐵自我檢討：落實禁止無票上車

2019-07-04 18:37

狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗兇手找到了

2019-07-04 15:39

台鐵喋血殺警鄭男羈押 看守所：關獨居房、便當吃光光

2019-07-05 10:24

以行動力挺警察 徐國勇：友人將贈250支電擊槍

2019-07-04 17:05

鐵警之死…台鐵驗票沒落實 天天有補票糾紛

2019-07-05 00:34

台鐵殺警案嫌犯 法院裁定羈押未禁見

2019-07-04 21:20

孝女酒後載老母就醫 被警攔下求：別讓我媽媽知道

2019-07-05 08:29

男厠竟有電動車充電 萬里國小晩間失火燒黑

2019-07-04 22:58

鐵路警察單人執勤殉職 佩槍的弱勢？

2019-07-05 00:22

繼嘉義台鐵喋血1警亡 雲林又2名警察受傷

2019-07-05 13:03

站務員上任不到2個月 徒手猛搥殺警案凶嫌

2019-07-04 19:24

前所未見的震撼彈 彰化縣警局四分之一刑事小隊大風吹

2019-07-05 09:02

內政部長徐國勇：研議晉升李承翰為巡官

2019-07-04 16:04

郭台銘慰問殉職員警家屬：感恩心才能給家屬最大慰問

2019-07-04 15:01

葉毓蘭：民進黨執政時大砍鐵警 今員警被殺誰負責

2019-07-05 11:46

來不及過25歲生日 殉職員警是家中獨子

2019-07-04 21:08

保警進駐嘉義火車站支援 防彈衣不離身

2019-07-05 10:28

5女徵1男教衝浪 「晚上可同睡」釣出百男

2019-07-04 20:08

影／保障執勤員警 北市捷運警配電擊槍 射程達6.5公尺

2019-07-04 19:05

嘉義鐵路警遭殺 侯友宜：支持警察使用槍械

2019-07-04 15:12

嘉義台鐵喋血勇警殉職 猛男警：遇3次持刀歹徒 唯快不破

2019-07-04 15:00

「才比我兒子大幾歲！」 486籲：立刻修改警械條例

2019-07-04 15:30

明知拒測罰18萬 屏東酒駕騎士：要罰就罰

2019-07-04 15:17

鐵警遭刺殉職 警察協會批「奪槍術不切實際」

2019-07-04 16:34

補票糾紛持警棍上車？ 資深鐵警嘆：怕觀感不好

2019-07-04 14:57

女同事穿短裙上樓 她偷拍裙底還「分享」被起訴

2019-07-04 20:30

惡狼持長刀逼做SM 要她穿水手服還綁頸手腳

2019-07-04 22:26

內政部臉書青春專案4點呼籲 這一項被網友讚爆

2019-07-04 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top