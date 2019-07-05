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繼嘉義台鐵喋血1警亡 雲林又2名警察受傷

2019-07-05 13:03聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

嘉義台鐵喋血案造成一名警員因公殉職後，雲林縣警察局虎尾分局馬光派出所副所長吳坤敏與警員陳政和等2人，昨天深夜攔截圍捕一輛可疑車輛時，遭顏姓嫌疑人開車碰撞，致追逐的警車失控撞上路燈，副兩警員受傷，所長吳坤敏挫傷傷勢較輕，但警員陳政和傷勢較重，腸子出血破裂，一度危急，經開刀搶救後，已無生命危臉，目前仍在加護病房觀察中。

虎尾分局大屯派出所警員鄭茂志與劉家瑋二人昨天深夜十時許，執行巡邏勤務時，行經虎尾鎮雲94與95道路，發現一輛可疑車輛偏離車行駛，直覺有異，可能有酒駕之嫌，即示意該車停車受檢，但該車竟拒檢並加速逃逸。

鄭員馬上通報線上警力支援攔截圍捕，馬光派出所副所長吳坤敏與警員陳政和2人接獲通報即趕往支援，加入圍捕，一路追到78線快速道路交流道附近，遭涉嫌人駕車碰撞，致警車失控撞擊路旁電桿受傷。

副所長吳坤敏挫傷，警員陳政和除了挫傷，也出現內出血，現場隨後趕到的警員馬上將傷者緊急送台大醫院斗六分院救治，目前狀態已趨穩定仍在醫院加護病房觀察中。

顏姓嫌犯經警持續追逐，攔截成功，逮捕顏姓嫌疑人，並在車上起出少量K他命，經酒測酒精值0.32，他坦承是因酒駕怕被抓才逃逸，破撞警車也是在追逐中不小心碰撞的，警方漏夜偵訊後，依毒品、公共危險、妨害公務等罪嫌移請雲林地檢署偵辦。

雲林縣長張麗善和縣警局長黃勢清第一時間獲知，馬上到醫院探望，並要兩位員警安心養傷。由於嘉義才發生台鐵喋血一員警死亡，警方格外重視傷警，請醫院全力治療。

雲林縣長張麗善趕到醫院探望受傷員警。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善趕到醫院探望受傷員警。記者蔡維斌／翻攝
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警車被破撞受損造成兩警員受輕重傷。記者蔡維斌／翻攝
警車被破撞受損造成兩警員受輕重傷。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣長張麗善趕到醫院探望受傷員警。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善趕到醫院探望受傷員警。記者蔡維斌／翻攝
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警車被破撞受損造成兩警員受輕重傷。記者蔡維斌／翻攝
警車被破撞受損造成兩警員受輕重傷。記者蔡維斌／翻攝
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嘉義台鐵酒駕
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