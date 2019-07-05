基隆市立醫院採購不實被搜索 代理院長：不意外

2019-07-05 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市政府又被搜索！政署與基隆地檢署繼環保局，都發處之後，昨天率檢警調，前往市立醫院搜索，聯政署以貪汙治罪條例將負責總務的林姓男子聲押移審法院，另外3名涉案人黃男3萬交保，簡女6萬交保，劉男6萬交保。代理市立醫院院長吳澤誠說，他半年前來代理就發覺怪怪的，立即設第二防線從嚴審查，市立醫院被搜索他不意外。

吳澤誠說，這是去年的案子，都是小額採購，他們發現有問題，開始雙重審核後，負責採購的主任就被以督導不周拉下主管職，調到別的地方，有一人請辭，政風單位系統往上報，這次搜索是查到什麼事證，由於偵察不公開，他們也不知切實內容。

據了解，半年前政風單位發現市立醫院在一些小額採購有問題，例如一個模組三個併聯整個要換，給的是全組換新的錢，但其中兩個沒換新還是舊的，行政室叫廠商來說明，廠商也沒來說明，政風認為採購和廠商之間有鬼，往上報主動偵查。

吳澤誠說，他設了第二防線從嚴審核後，有人請調，一個離職，如今被聯政署搜索，他不驚訝，市立醫院經整頓，今年上半年業績成長33.3%，體質變得更好了。

上個月，基隆市月眉土石方資源堆置處理場遭檢舉違法收受事業廢棄物，檢調追查年餘，查出該場違法收受事業廢棄物屬實，還發現月薪3萬多元的應姓業務承辦科員，帳戶內短期間暴增逾千萬存款，卻無法交代收入來源，認定涉犯貪污治罪條例，將他聲押禁見獲准。