基隆市立醫院採購不實被搜索 代理院長：不意外
基隆市政府又被搜索！政署與基隆地檢署繼環保局，都發處之後，昨天率檢警調，前往市立醫院搜索，聯政署以貪汙治罪條例將負責總務的林姓男子聲押移審法院，另外3名涉案人黃男3萬交保，簡女6萬交保，劉男6萬交保。代理市立醫院院長吳澤誠說，他半年前來代理就發覺怪怪的，立即設第二防線從嚴審查，市立醫院被搜索他不意外。
吳澤誠說，這是去年的案子，都是小額採購，他們發現有問題，開始雙重審核後，負責採購的主任就被以督導不周拉下主管職，調到別的地方，有一人請辭，政風單位系統往上報，這次搜索是查到什麼事證，由於偵察不公開，他們也不知切實內容。
據了解，半年前政風單位發現市立醫院在一些小額採購有問題，例如一個模組三個併聯整個要換，給的是全組換新的錢，但其中兩個沒換新還是舊的，行政室叫廠商來說明，廠商也沒來說明，政風認為採購和廠商之間有鬼，往上報主動偵查。
吳澤誠說，他設了第二防線從嚴審核後，有人請調，一個離職，如今被聯政署搜索，他不驚訝，市立醫院經整頓，今年上半年業績成長33.3%，體質變得更好了。
上個月，基隆市月眉土石方資源堆置處理場遭檢舉違法收受事業廢棄物，檢調追查年餘，查出該場違法收受事業廢棄物屬實，還發現月薪3萬多元的應姓業務承辦科員，帳戶內短期間暴增逾千萬存款，卻無法交代收入來源，認定涉犯貪污治罪條例，將他聲押禁見獲准。
此外，上個月，檢方指揮廉政署追查基隆市環境保護局賴姓局長等人涉將約聘僱職缺圖利特定對象，認定賴與黃姓機要秘書、潘姓清潔隊長、林姓人事承辦員等4名官員涉犯貪污治罪條例等罪，將他們各以3至10萬元不等交保。
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