鬼哥在印尼日本設詐騙機房 向大陸民眾詐得1543萬

2019-07-05 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



綽號「鬼哥」男子與同夥陳男組成詐騙集團，去年分別在印尼、日本福岡設詐騙機房，以「假檢警、真詐財」方式向大陸民眾詐財，共詐得新台幣1543萬餘元，經檢警查獲，台中地院今天依加重詐欺罪將陳男等14人判處1年5月至1年1月不等徒刑。可上訴二審。

判決書指出，陳男、「阿權」、董男、林男等多人，去年初先後出境至印尼，共同加入綽號「鬼哥」（檢察官另案偵辦中）為首的詐團，由「阿暉」（另行審結）擔任詐騙機房負責人、「阿權」擔任詐騙機房的電腦手，陳男則在台灣擔任總務。

「鬼哥」詐騙集團，在印尼設機房，以「假檢警、真詐財」方式笤大陸民眾行騙，從去年初至4月底，共向多名大陸民眾詐得新台幣989萬3500元。

「鬼哥」等人於去年5月7日結束印尼機房後，食髓知味，又前往日本設詐騙機房，也是由「阿暉」擔任海外電信詐騙機房之現場負責人，負責管理機房及採買等事務；「阿權」擔任詐騙機房的電腦手，向大陸地區民眾詐得新台幣554萬4700元。經檢警循線逮獲陳等多人。