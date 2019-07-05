無醫師指示卻擅給老人服處方藥 長照中心負責人吃官司

2019-07-05 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市一家私立老人長期照顧中心負責照護銀髮住民，陳姓負責人自知沒有醫師資格，卻遭爆擅自違反醫師法，在未獲醫師、藥師指示下，讓長照中心護理人員提供控制高血壓、血尿等處方藥劑給院內長者服用，違規情事持續近半年。高雄地方法院依非法執行醫療業務罪，判處陳姓負責人有期徒刑8月，獲緩刑3年，期間應交付保護管束、接受法治教育2場，並支付國庫10萬元。

判決指出，該長照中心內，不少年長住民都患有高血壓等病症，也不時出現發燒、尿出血、便秘、牙痛等症狀，陳姓負責人從前年6月開始，陸續指示謝姓、陳姓護理人員判斷病症並給藥，當中不乏處方藥，屬於醫療行為，行為已違反醫師法。

警方據報持票搜索，發現陳姓負責人等確實違規從事醫療業務，在無醫師、藥師指示下，陸續讓13名院內長者服用處方藥、指示藥，當場還扣獲藥物、護理紀錄、住民就診藥袋等證物，將陳姓負責人等依法送辦。

陳姓負責人到案坦承犯行，高雄地方法院考量他一時失慮，已深感懊悔，應無再犯之虞，依非法執行醫療業務罪，判處陳姓負責人有期徒刑8月，獲緩刑3年，期間應交付保護管束、接受法治教育2場，並支付國庫10萬元，可上訴。