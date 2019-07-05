遭檢舉自家騎樓停車挨罰900元 屋主喊冤訴願被駁

2019-07-05 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「自家騎樓不能停車？」台南市陳姓女子去年10月11日8時，將轎車停放在自家騎樓遭人檢舉，員警據報到場拍照舉發，交通局認陳女違反道路交通管理處罰條例「在禁止臨時停車處所停車」規定裁罰900元，陳女說，在該處居住30年，從未接到不能在騎樓停放車輛訊息，騎樓卻可以長期擺設桌椅做生意？不服提起行政訴訟遭駁回。台南地院認違規屬實，不能僅因其他行為人同樣貪圖一時便利，取巧違規成性，合理化其違規行為。

陳女主張，是個守規矩的台南市民，違規應受罰也乖乖繳款，在她家騎樓畫設人行通道都配合，唯獨對此裁罰無法理解與接受，同樣一個城市、同樣一條道路有不同的法規。

她質疑，騎樓不能停放汽車，卻可以停放機車及任由機車移動？她汽車停放未超過人行道線，該留的通道也有留，她在該處居住30年，從未接到不能在騎樓停放車輛的訊息，且她的這輛汽車不是常放騎樓，這幾月才放一次。她指出，騎樓可以長期擺設桌椅做生意不妨礙行人通道？她的汽車偶爾暫放自家騎樓卻違法？請問全台南市騎樓都規定如此嗎？公平公正何在？

她指出，只因有人檢舉警員就一大早來拍照舉發，有敲門提醒屋主騎樓不能停放汽車嗎？檢舉人有何用意？是否有帶私人恩怨與不滿呢？她只要求公平公正與公理，請不要拿法規來壓榨善良老百姓。

經市府工務局查證陳女停車處確為「騎樓」，交通局指出，經審視舉發單位採證照片，該車輛駕駛人即陳女已離開駕駛座位，依相關規定，縱車輛未熄火，惟駕駛人已離開駕駛座，當無保持立即行駛的可能，已構成「停車」的處罰要件。依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款規定，裁處罰鍰900元。