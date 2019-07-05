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人夫帶小三上旅館偷嘿咻 和老婆瞎扯：肚子痛去拉屎

2019-07-05 09:48聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園宋姓人夫結婚多年，卻和葉姓女同事發生婚外情，宋妻控訴老公和小三一起上旅館性交，還在她的車上擁吻、摸胸，質問先生時，對方竟稱「因為肚子痛才去汽車旅館拉屎」，她不甘婚姻遭毀，向2人提告求償200萬元，法院審理後判處宋、葉應共同賠償宋妻35萬元。

宋妻主張，老公和葉女是同事，2017年底發現老公手機有曖昧訊息才知道先生出軌，經私下蒐證發現，宋、葉在前年12月至去年3月間，先是一起上汽車旅館，後來又在她車上總共發生3次性行為，2人還在車上擁吻、撫摸胸部，如此不正當往來已嚴重侵害她的配偶權，向2人求償200萬元。

宋男坦承和葉女有交往，並在車上擁吻、摸胸等，但否認2人有發生性行為，他表示，老婆之前以沒有安全感為由，向他取得房地產、逼迫簽署讓渡契約拿到他的投資款項，認為對方精神上損害已獲得賠償。

根據宋妻提出的錄音，她當時質問先生時，對方說「我承認都是我的錯」、「我可以跟她切啊」、「我會好好回歸家庭」，並支支吾吾稱「我承認超過、超過、超過一般對待」，還說「載她回去，我肚子在痛，旁邊就有1家汽車旅館，就開進去拉屎，洗完澡就走了」。

另2人對話紀錄中，葉女也成表示「因為我是小三」、「我們通姦罪」等；法院認為，宋男在婚姻中和葉女交往，造成妻子精神痛苦，認為她請求賠償有據，審酌雙方職業、收入等，判處宋、葉應共同賠償宋妻35萬元。

宋姓人夫和葉姓女同事交往一起上汽車旅館，竟跟老婆稱「肚子痛去拉屎」。示意圖／in...
宋姓人夫和葉姓女同事交往一起上汽車旅館，竟跟老婆稱「肚子痛去拉屎」。示意圖／ingimage
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汽車旅館婚姻性行為婚外情小三外遇
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