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賊躲豪宅3小時偷走女住戶BMW 保全公司未盡責判賠

2019-07-05 08:57聯合報 記者曾健祐╱即時報導

受僱於桃園某高級住宅的保全公司，去年5月7日因邱姓女住戶停在地下停車場的1輛BMW遭竊，邱認為竊賊潛入並逗停車場3個多小時，保全人員卻絲毫未察覺，提告求償70萬元，保全公司認為，僅派駐1員工作繁雜，無法兼顧；法院審理後認定保全未盡善良管理注意義務，判賠邱女3萬元。

邱主張，居住的社區和保全公司有簽約，對方服務範圍包括固定哨位、巡邏哨、監看閉路電視、盜警與火災系統等，但去年5月7日自己1輛停在地下停車場的BMW轎車遭竊，他經查看監視器發現，該竊賊從當晚11點多尾隨其他住戶進入，整整在停車場內逗留3個多小時，最後才偷走他的車。

邱認為，依保全契約保全公司應提供社區安全、防災及防盜等維護，其中又以巡邏、監看閉路電視及出入通行管制等，以便發現盜賊入侵，但本件竊賊在停車場停留這麼長時間，保全人員若有監看、巡邏或報警，應能即刻制止，但對方卻無作為，未盡注意義務，向保全公司求償70萬元損失。

保全公司辯稱，依契約僅要求提供1哨，且同一時間僅有1個保全人員，每隔2小時就要巡邏1次，1次30分鐘，須執行事務達10幾項，本無法兼顧，派駐人員不可能24小時緊盯監視畫面，加上行竊過程僅2分鐘，也無破壞、撬開異常舉動，與一般駕駛人開車類似，認為自己沒有過失。

法院調查，該竊賊當晚10點49分潛入，隔天凌晨2點53分偷走邱男的BMW，行竊過程僅1分鐘；邱的前夫證稱，當時看監視器畫面，發現有個人蹲在BMW駕駛座車門旁，用不明物開鎖，開了2個小時才打開，他覺得很離譜，因為警衛座位正前方就是監視器螢幕。

法院認為，就算保全人員前方有4個監視器螢幕，每個螢幕有16個畫面，但根據邱前夫所稱，竊賊蹲在車旁花2小時才開鎖，期間保全都沒從正前方的螢幕發現異狀，難認已盡善良管理人注意義務而無過失。

由於保全公司和住戶簽約中，有明定若住戶舉證證明損失，除非是保全公司有故意或重大過失外，最多賠償3萬元，根據契約自由原則，應屬有效，判處保全公司應賠償邱女3萬元。

桃園地院判保全公司得賠女住戶3萬元。記者曾健祐／攝影
桃園地院判保全公司得賠女住戶3萬元。記者曾健祐／攝影
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保全停車場BMW
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