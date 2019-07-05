孝女酒後載老母就醫 被警攔下求：別讓我媽媽知道

2019-07-05 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



酒駕新罰上路，台中市警方攔下何姓婦人車輛，何臉部潮紅、酒測超標，警方依法移送時，何女私下央求，「拜託，不要讓我媽媽知道」。原來何女85歲老母當天慶生，返家後身體不適，何女吃全酒薑母鴨知道不能酒駕，礙於無人載老母就醫，仍硬著頭皮開車外出。警方得知何女一片孝心，苦勸下回飲酒就該搭乘計程車，另新制乘客連坐懲罰，何母超過70歲免罰。

台中市警局第五分局本周二晚間，在北屯區松竹路與東山路口進行封閉式路檢，何女(57歲)臉部潮紅被警攔下，酒測值達0.36毫克，何女知道酒駕新罰上路自己會被移送，相當配合警方程序，但私下拚命拜託，「不要讓我媽媽知道，我怕她老人家睡不好」。

原來，當天是何母85歲大壽，全家人到薑母鴨店慶生，回程由何女兒子載送何女與何母返家，但晚間何母坐骨神經痛、身體不適，何女苦於兒子已開車離開、丈夫已逝，只剩她與母親同住，不得已帶著酒意載老母到醫院就醫。

何女說，好在當天母親看完醫生回程才被警方攔下，「至少媽媽身體無恙」，她聯繫妹婿來將母親載回，並向母親謊稱，警察要她留下來寫一些文件，晚點就回家。

第五分局表示，原依新制乘客連坐處罰，18歲以上的同車乘客罰600到3000元，但70歲以上，心智障礙或汽車運輸業之乘客不罰，經查證身分因何女母親85歲故免罰，何女則依法移送。 台中市警局第五分局執行封閉式路檢，何女臉部潮紅、酒測值超標，85歲老母差點連坐罰(非當事人車輛)。記者林佩均／翻攝 分享 facebook 台中市警局第五分局執行封閉式路檢，何女臉部潮紅、酒測值超標，85歲老母差點連坐罰(非當事人車輛)。記者林佩均／翻攝 分享 facebook

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