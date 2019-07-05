親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

長榮空服清晨苦行出發！帶 「大螃蟹」步行往總統府爭尊嚴

MLB／生涯首勝到手！王維中後援2.1局無失分

孝女酒後載老母就醫 被警攔下求：別讓我媽媽知道

2019-07-05 08:29聯合報 記者林佩均╱即時報導

酒駕新罰上路，台中市警方攔下何姓婦人車輛，何臉部潮紅、酒測超標，警方依法移送時，何女私下央求，「拜託，不要讓我媽媽知道」。原來何女85歲老母當天慶生，返家後身體不適，何女吃全酒薑母鴨知道不能酒駕，礙於無人載老母就醫，仍硬著頭皮開車外出。警方得知何女一片孝心，苦勸下回飲酒就該搭乘計程車，另新制乘客連坐懲罰，何母超過70歲免罰。

台中市警局第五分局本周二晚間，在北屯區松竹路與東山路口進行封閉式路檢，何女(57歲)臉部潮紅被警攔下，酒測值達0.36毫克，何女知道酒駕新罰上路自己會被移送，相當配合警方程序，但私下拚命拜託，「不要讓我媽媽知道，我怕她老人家睡不好」。

原來，當天是何母85歲大壽，全家人到薑母鴨店慶生，回程由何女兒子載送何女與何母返家，但晚間何母坐骨神經痛、身體不適，何女苦於兒子已開車離開、丈夫已逝，只剩她與母親同住，不得已帶著酒意載老母到醫院就醫。

何女說，好在當天母親看完醫生回程才被警方攔下，「至少媽媽身體無恙」，她聯繫妹婿來將母親載回，並向母親謊稱，警察要她留下來寫一些文件，晚點就回家。

第五分局表示，原依新制乘客連坐處罰，18歲以上的同車乘客罰600到3000元，但70歲以上，心智障礙或汽車運輸業之乘客不罰，經查證身分因何女母親85歲故免罰，何女則依法移送。

台中市警局第五分局執行封閉式路檢，何女臉部潮紅、酒測值超標，85歲老母差點連坐罰...
台中市警局第五分局執行封閉式路檢，何女臉部潮紅、酒測值超標，85歲老母差點連坐罰(非當事人車輛)。記者林佩均／翻攝
分享
台中市警局第五分局執行封閉式路檢，何女臉部潮紅、酒測值超標，85歲老母差點連坐罰...
台中市警局第五分局執行封閉式路檢，何女臉部潮紅、酒測值超標，85歲老母差點連坐罰(非當事人車輛)。記者林佩均／翻攝
分享

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

媽媽酒駕台中市

相關新聞

大法庭上路！許宗力：司法不再初一、十五不一樣

2019-07-05 00:37

虐死97歲公公 病媳判無罪，原因是…

2019-07-05 00:04

美語老師猥褻國小男童 賠200萬元換5年緩刑

2019-07-05 07:54

毀匿政治檔案最重判5年 林宅血案、陳文成案解密有望

2019-07-05 00:45

高雄五互集團吸金賺上億 負責人限制住居、出境出海

2019-07-05 00:38

遭申誡提再審開庭 翁啟惠：無法承受的重中之重

2019-07-05 00:24

虐死97歲公公判無罪／病媳母親聆判淚崩 「愛的連結」太沉重

2019-07-05 00:09

玩單槓9歲童摔傷…設施疏失 判公所賠23.9萬

2019-07-05 00:08

酒駕到殯儀館勞動 女累犯：起不了警惕作用

2019-07-04 23:52

印尼版「潤娥」代言 提醒移工勿淪詐欺人頭犯

2019-07-04 23:16

永靖鄉代會賄選風暴 落選陣營7人被起訴

2019-07-04 22:50

上電視宣稱眼霜效果等同微整形 法院認定虛偽誇大

2019-07-04 20:34

罰不怕！酒駕新制上路嘉義縣警方查獲十度酒駕累犯

2019-07-04 18:18

魏辰洋拿亞運金牌周轉欠債 祖母憂他交到壞朋友

2019-07-04 18:07

妻子轉讓股票未申報 珠海台商會長被金管會裁罰24萬

2019-07-04 18:01

大法庭今正式上路！蔡清祥：檢方已經準備好提案

2019-07-04 17:18

3天酒駕大執法 近千人酒駕違規違法

2019-07-04 17:11

婆媳不睦 大學女副教授刀傷婆婆判4月

2019-07-04 16:54

吸金逾百億元 涉案女董限制住居、出境、出海

2019-07-04 16:11

影╱司法新制度上路！最高法院公布第一屆大法庭成員

2019-07-04 15:54

酒駕大執法 雲縣警局3天取締45人

2019-07-04 15:22

大法庭正式上路！ 許宗力：司法改革看到成果

2019-07-04 15:18

明知拒測罰18萬 屏東酒駕騎士：要罰就罰

2019-07-04 15:17

女童公園玩單槓摔斷門牙 區公所要賠23萬多元

2019-07-04 15:16

酒駕新制苗縣首件連坐開罰 3同車乘客吃紅單

2019-07-04 15:15

躲警察臨檢倒車撞毀警用機車 判刑4月

2019-07-04 14:58

酒駕大執法第三天 台中拒測人數比前兩天加總還多

2019-07-04 14:36

就是愛巧克力 75歲婦人賣場行竊藏包被逮

2019-07-04 14:36

市區競速撞死3人 分判13、11年

2019-07-04 14:10

女護理師被病患家屬摸大腿 醫院沒及時處理也要賠！

2019-07-04 12:24

大法庭今上路 最高行政法院選出7名成員

2019-07-04 12:16

他酒駕付11萬換緩起訴卻反悔 法院判繳17萬

2019-07-04 12:09

岱山酒廠以原酒摻香料調製 業者被判刑並沒收4817萬

2019-07-04 12:06

到殯儀館服勞動 女酒駕累犯：只做清潔，會喝還是會喝

2019-07-04 12:00

不讓許宗力「心痛」大法庭今上路司法不像月亮了！

2019-07-04 11:49

90公斤婦砍死40公斤暴力男友 法院判她12年定讞

2019-07-04 11:35

台東失控男砍殺4犬隻斷頭、斷頸慘死 判5個月徒刑

2019-07-04 10:30

二手車里程數為24萬餘公里 竄改為7萬餘公里販賣被訴

2019-07-04 10:17

台北市飆車奪3命 謝亞軒重判13年

2019-07-04 09:44
看更多

熱門文章

25歲嘉義鐵路警遭刺 大量失血上午宣告死亡

2019-07-04 08:46

鐵路殺警案 制伏嫌犯的「義勇哥」是八軍團班長

2019-07-04 15:58

影／台鐵嘉義喋血案 犯嫌咆哮「這是有計畫性的...」

2019-07-04 11:03

嘉義鐵路警遭夫持刀刺死 妻跪地痛哭「對不起」

2019-07-04 11:38

列車長曝遇襲只能「靠它救」 台鐵：全面檢討

2019-07-04 09:44

台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工發文道出基層辛酸

2019-07-04 15:05

協助制伏刺警嫌的英雄找到了 他是八軍團中士班長

2019-07-04 15:43

痛失勇警 葉毓蘭：如果開槍 檢察官法官會放過李承翰嗎？

2019-07-04 12:35

嘉義鐵路警殉職 葉毓蘭：什麼樣政府讓警察執法自保都不行？

2019-07-04 09:53

哀！身亡嘉義鐵路警下周過25歲生日 警政署長今南下撫卹

2019-07-04 09:53

徐國勇下令鐵路警察雙人執勤著防彈衣 立即採購電擊槍

2019-07-04 21:07

嘉義勇警李承翰搏命時 同車乘客拿手機拍照 挨批「太冷血」

2019-07-04 14:34

獨／鐵路警遭爆配防彈衣不穿 基層：拿來裝備檢查用

2019-07-04 10:39

嘉義勇警遭刺死 警界鼻酸：未開槍，因為他想保護旅客

2019-07-04 11:28

嘉義鐵路警徒手奪刀殞命 資深警提醒：用警棍創造時間空間

2019-07-04 09:32

25歲勇警是家中獨子 家屬悲慟 鄭嫌稱列車長找他麻煩

2019-07-04 11:02

勇警遭刺他拍照 警嘆：這就是你犧牲性命保護的老百姓

2019-07-04 15:36

嘉義遇刺鐵路警今身亡 腹部5公分刀傷 到院無生命跡象

2019-07-04 08:56

警察遇襲 協助制伏歹徒下場慘？律師：多慮了

2019-07-04 16:59

影／鐵路勇警殉職 蘇揆：從優撫卹 10月後增260名警力

2019-07-04 15:14

桃園機場把老婆公主抱丟下樓 狠夫：我很生氣

2019-07-04 10:13

嘉義鐵路警被刺身亡！ 網友貼文查票會激到嫌犯 留言惹眾怒

2019-07-04 09:24

台鐵嘉義喋血殉職勇警 新港藝術高中校友繁星上台師大數學系

2019-07-04 12:08

警政署長：保一保四保五 即日起支援鐵路警強化人力

2019-07-04 21:21

挑戰館長的練喻軒什麼來頭？文武雙全 被譽「學霸拳王」

2019-07-04 15:57

影╱象鼻岩外海7男女潛水 20歲男子失蹤海陸空搜索

2019-07-04 19:12

影／鐵路警殉職 台鐵自我檢討：落實禁止無票上車

2019-07-04 18:37

狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗兇手找到了

2019-07-04 15:39

台鐵嘉義殺警案 李母：承翰從小立志當警察、不當醫生

2019-07-04 14:15

台鐵嘉義殺警案 資深教官：大可使用槍械

2019-07-04 11:12

嘉義鐵路警察被刺死 退休鐵路所副所長嘆：他太盡責了

2019-07-04 14:37

疑輸錢遷怒 原民工人好奇看慘遭多人圍毆

2019-07-04 09:35

台鐵殺警案嫌犯 法院裁定羈押未禁見

2019-07-04 21:20

以行動力挺警察 徐國勇：友人將贈250支電擊槍

2019-07-04 17:05

台北市飆車奪3命 謝亞軒重判13年

2019-07-04 09:44

嘉義鐵路警制止逃票遭刺致死 台鐵協助爭取最高撫卹

2019-07-04 09:47

台東失控男砍殺4犬隻斷頭、斷頸慘死 判5個月徒刑

2019-07-04 10:30

霸道總經理硬上人妻下屬 全裸狂蹭股溝她哭喊：好噁心

2019-07-04 13:03

內政部長徐國勇：研議晉升李承翰為巡官

2019-07-04 16:04

男厠竟有電動車充電 萬里國小晩間失火燒黑

2019-07-04 22:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top