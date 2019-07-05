美語老師猥褻國小男童 賠200萬元換5年緩刑

2019-07-05 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



美語補習班老師「阿照」，被控在去年5月至7月間，在補習班的教室書櫃後方、或電影教學課程中，先後性侵、猥褻小二男童，台中地院以雙方調解成立，由「阿照」賠償被害人200萬元，依利用權勢性交罪判刑1年4月、利用權勢猥褻罪判刑5月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，「阿照」（化名）在台中市私立美語短期補習班，教授英文課業，而小二男童在該補習班內參加補習課程。「阿照」利用男童至補習班補習之機會，與童男為性交行為共5次、猥褻行為共2次。因男童告知其家人並報警處理。

法官審酌「阿照」前無犯罪紀錄，素行良好，竟利用他開設美語補習班，教授補習課業而照護男童之機會，明知男童該時就學中、年紀尚輕，性自主判斷能力尚在發展當中，智識未臻成熟，竟與男童為性交、猥褻行為，影響男童身心發展，

「阿照」犯後，與男童的父、母調解成立，並於調解成立時已給付新台幣50萬元完畢，餘款150萬元約定按月給付，直至2024年止，已能盡力彌補損害，被害男童父母願意給他機會，對於給予他以履行調解筆錄之附條件緩刑沒有意見。