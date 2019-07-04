印尼版「潤娥」代言 提醒移工勿淪詐欺人頭犯

2019-07-04 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



近年來，移工頻遭國內不肖通信業者騙取個資，留下個人居留證，淪為詐騙集團共犯。台南市警六分局邀酷似韓團少女時代成員潤娥的印尼移工網美Keong Rachun，與外事警察許儷馨與林韋廷化身為「四格漫畫」主角，並以中、英、印三種語文，提醒移工勿淪為詐欺的人頭犯。

警方指出，移工剛入境時，在機場即有不明人士發放免費行動電話SIM卡，或以協助申辦預付卡為由，說服移工提供護照、居留證資料及簽名，取得個資後冒名申請手機門號，做為詐騙人頭戶或貸款，不僅移工成為被害人，仲介或雇主也因協助後續問題，增加不少管理成本。

為防有更多移工遭騙，六分局邀酷似「潤娥」的印尼移工網美Keong Rachun與外事警察許儷馨與林韋廷化身為「四格漫畫」主角，以中、英、印三種語文，提醒移工勿淪為詐欺的人頭犯。同時，防治組前往安平工業區加泓鋼鐵股份有限公司及永春護理之家，提醒移工離境前，勿將門號、銀行帳戶轉售他人，以免遭不法利用。