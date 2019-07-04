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印尼版「潤娥」代言 提醒移工勿淪詐欺人頭犯

2019-07-04 23:16聯合報 記者邵心杰╱即時報導

近年來，移工頻遭國內不肖通信業者騙取個資，留下個人居留證，淪為詐騙集團共犯。台南市警六分局邀酷似韓團少女時代成員潤娥的印尼移工網美Keong Rachun，與外事警察許儷馨與林韋廷化身為「四格漫畫」主角，並以中、英、印三種語文，提醒移工勿淪為詐欺的人頭犯。

警方指出，移工剛入境時，在機場即有不明人士發放免費行動電話SIM卡，或以協助申辦預付卡為由，說服移工提供護照、居留證資料及簽名，取得個資後冒名申請手機門號，做為詐騙人頭戶或貸款，不僅移工成為被害人，仲介或雇主也因協助後續問題，增加不少管理成本。

為防有更多移工遭騙，六分局邀酷似「潤娥」的印尼移工網美Keong Rachun與外事警察許儷馨與林韋廷化身為「四格漫畫」主角，以中、英、印三種語文，提醒移工勿淪為詐欺的人頭犯。同時，防治組前往安平工業區加泓鋼鐵股份有限公司及永春護理之家，提醒移工離境前，勿將門號、銀行帳戶轉售他人，以免遭不法利用。

經由有獎徵答方式，外事警察詢問移工反詐騙「165」專線，答對者可獲贈「反詐騙購物袋」，印尼籍移工更稱「Sangat Bagus！(印尼文，好棒！)」，直呼台南警察好用心。另宣導團隊也強化移工反奴、防酒駕與騎乘電動自行車應遵守台灣交通法令的認知。

經由有獎徵答方式，外事警察詢問移工反詐騙「165」專線，答對者可獲贈「反詐騙購物...
經由有獎徵答方式，外事警察詢問移工反詐騙「165」專線，答對者可獲贈「反詐騙購物袋」，印尼籍移工更稱「Sangat Bagus！(印尼文，好棒！)」。記者邵心杰／翻攝
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台南市警六分局邀酷似「潤娥」印尼移工網美Keong Rachun化身四格漫畫主角...
台南市警六分局邀酷似「潤娥」印尼移工網美Keong Rachun化身四格漫畫主角。記者邵心杰／翻攝
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移工網美Keong Rachun，與外事警察許儷馨與林韋廷化身為四格漫畫主角，並...
移工網美Keong Rachun，與外事警察許儷馨與林韋廷化身為四格漫畫主角，並以中、英、印三種語文宣導，提醒移工勿淪為詐欺人頭犯。記者邵心杰／翻攝
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移工詐騙集團警察

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