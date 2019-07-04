永靖鄉代會賄選風暴 落選陣營7人被起訴

2019-07-04 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



永靖鄉代會正副主席選舉賄選風暴，當選鄉代會主席林大福、副主席邱平舜獲得連任卻被檢舉賄選，檢方今年4月已將涉嫌行賄收賄的林、邱等5名代表，以及關係人等4名依違反公職人員選舉罷免法起訴，檢方今天再針對落選陣營偵結起訴相關人，目前永靖鄉民代表會共11名代表中有8人都被依違反選罷法起訴，僅有詹雅婷、魏碩衛和詹文惠3人全身而退。

起訴書指出，永靖鄉代會正副主席選舉兩方人馬角逐，須掌握4票才得以過半當選，詹雅婷、魏碩衛搭配與林大福、邱平舜組合競選正副主席，綽號阿安的58歲詹姓男子為讓女兒詹雅婷爭當上主席，找來61歲邱姓男子操盤，由58歲李姓地方人士居中協調。

去年12月11日晚間，詹男與邱男邀集鄉代邱柏彰、賴玟彥、朱賴春花和吳國隆4人到李男家中，最後協調以每票105萬買票，並現場約定敢拿錢跑票就要「抓去埋」了，詹男因此總計出資315萬賄款，在自家農場內交由邱男轉交李男處理。