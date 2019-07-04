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台鐵殺警案嫌犯有預謀跡象 法院裁定羈押

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國軍包商涉刺探軍機 調查局證實疑收不明資金

2019-07-04 21:13中央社 台北4日電

針對媒體今天報導張姓、林姓國軍包商涉嫌刺探軍機遭收押，調查局晚間罕見地發布新聞稿證實確有此案，並指出2嫌曾前往中國並收受不明資金。

調查局表示，本案是國防部保防部門於例行清查國軍工程標案時主動發掘異常，立刻循國安機制，協請法務部調查局國家安全維護工作站共同偵辦。

新聞稿指出，張姓、林姓嫌犯確曾利用承攬軍方工程機會，刺探、收集軍事機密及國防秘密；調查局也掌握2人曾前往中國並收受不明資金的事證，全案報請台灣高等檢察署檢察官林漢強指揮偵辦。

高檢署6月13日指揮國家安全維護工作站發動偵辦，張姓、林姓嫌犯經詢問後，由檢察官予以拘提並向台灣高等法院聲請羈押獲准，本案尚有多處涉案事實亟待查證，目前正積極偵辦中。

調查局指出，最近中國傾其國家機制及龐大資金，利用情工或軍方等附屬機構，藉參訪、投資、來台研究、就學、採訪為掩護，在台從事情蒐、滲透情工作為，並運用各種管道，對台灣公務、軍事機關及具接密條件人員進行接觸、發展與吸收，已對台灣國家安全造成嚴重威脅。

調查局表示，將持續與各國安團隊密切合作，機先掌握危害國家安全資訊並精進案件偵證作為，以有效遏阻及防制中國對台蒐情與滲透，進而確保國家安全，維護國家利益，保障全民福祉。

國軍國安

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