上電視宣稱眼霜效果等同微整形 法院認定虛偽誇大

2019-07-04 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



鑫麒國際有限公司在東森購物頻道刊登化妝品「韓國NIVEOLA紐歐拉X隱型眼袋霜」廣告，因強調不用動刀即可處理眼袋問題，描述產品效果等同割眼袋、打玻尿酸和微整形，被新北市衛生局認定誇大並依化妝品衛生管理條例罰款5萬元；鑫麒國際不服裁罰，興訟請求撤銷處分，但內容仍新北地院仍認定誇大，今天被判敗訴。

鑫麒國際主張眼袋霜是韓國最新的遮瑕化妝品，並非美容保養品，讓眼袋隱形是遮瑕的概念，如同BB霜讓黑斑隱形，同樣是指遮瑕。而隱形顧名思義是目標物仍存在，只是視覺上看不見，對於「隱形」等用詞，一般國中以上教育程度都清楚其含義，並無誤導消費者和宣稱改變外觀的疑慮。

業者強調從未宣稱產品具醫療效果，但主觀機關未曾給任何機會讓當事人證明產品效果，多次用片面認定做出不公判定。對於「割眼袋」、「打玻尿酸」等詞，業者解釋是形容視覺效果，並指主持人可能有口誤。