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罰不怕！酒駕新制上路嘉義縣警方查獲十度酒駕累犯

2019-07-04 18:18聯合報 記者魯永明╱即時報導

酒駕違規新制上路，嘉義縣警察局配合警政署全國同步規畫，連續3天大執法，密集規畫攔(路)檢等稽查勤務主動出擊，首日在太保市查獲邱姓男子高達10次酒駕紀錄；另警方也依據道路交通管理處罰條例，增訂「同車共責」條款，對3名酒駕車輛乘客各開罰600元，2日在竹崎鄉開出第一張18萬元的拒測罰單

警局交通隊統計，截至3日止，全縣共計取締酒後駕車27件，依公共危險罪移送法辦達20人，其中大執法首日就在太保市查獲邱姓男子高達10次的酒駕紀錄。2日在竹崎鄉開出第一張18萬元的拒測罰單。

警方表示，雖然新制上路後首次被查獲酒駕初犯得裁處最低罰鍰，但若先前已有刑法第185條之3不能安全駕駛(即酒駕) 公共危險罪前科者，仍會以累犯加重處刑，且日後再犯酒駕違規(法)行為，將按最高額度處罰(汽車12萬元、機車9萬元)，第3次以後按次累加9萬元處罰，拒檢、拒測更按次累加18萬元處罰。

換言之，新制將如同「緊箍咒」一般，逐次增加施壓，迫使屢犯酒駕、惡性難改之人，付出越見沉重的代價，因此， 警方呼籲嗜愛杯中物民眾，別低估政府嚴懲酒駕執法決心，警方將持續「不定時、不定點」針對轄內易生酒駕及肇事區域，運用口袋戰術、縱深部署等策略，規畫閉鎖式路檢勤務，藉高密度警網及強勢執法作為，遏制、打擊酒駕行為，民眾切莫抱持僥倖心態，以身試法。

酒駕違規新制上路，嘉義縣警察局配合警政署全國同步規劃，連續3天大執法，密集規劃攔...
酒駕違規新制上路，嘉義縣警察局配合警政署全國同步規劃，連續3天大執法，密集規劃攔(路)檢等稽查勤務主動出擊。圖／警方提供
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酒駕違規新制上路，嘉義縣警察局配合警政署全國同步規劃，連續3天大執法，密集規劃攔...
酒駕違規新制上路，嘉義縣警察局配合警政署全國同步規劃，連續3天大執法，密集規劃攔(路)檢等稽查勤務主動出擊。圖／警方提供
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酒駕違規新制上路，嘉義縣警察局配合警政署全國同步規劃，連續3天大執法，密集規劃攔...
酒駕違規新制上路，嘉義縣警察局配合警政署全國同步規劃，連續3天大執法，密集規劃攔(路)檢等稽查勤務主動出擊。圖／警方提供
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酒駕罰單警察

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