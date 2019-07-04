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壓縮20公噸垃圾這樣丟包 4嫌辯「是垃圾自己掉的」

2019-07-04 18:17聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭部分鄉鎮最近遭人偷倒大量垃圾，怪的是這些垃圾經「壓縮成包」棄置，先是在頭城鎮烏石港重劃區道路旁丟了20捆壓縮垃圾，鎮長氣得跳腳，媒體報導後引起關注；未料，冬山鄉第二公墓道路也被丟棄類似大型垃圾包，重量至少20公噸。辦案人員掌握線索傳喚四名嫌犯到案，疑有其他共犯，為避免串證、逃亡之虞，今向法院聲押獲准。

頭城鎮，冬山鄉及員山鄉等地，最近都陸續出現經過壓縮的大型垃圾包，形狀與樣貌如出一轍；扯的是，4嫌到案時否認偷倒垃圾，辯稱是貨車行駛時速度快，於轉彎載運途中，垃圾自己「不小心掉的」。

這幾起垃圾丟包案汙染環境景觀，引起各鄉鎮長震怒要求嚴辦，縣環保局日前在接獲鄉鎮通報後，研判是有組織、有系統的偷倒行為，交由檢警調查，昨天檢方陸續傳喚涉嫌偷倒垃圾的謝姓、許姓、徐姓、游姓男子到案說明。

早在今年初就出現壓縮垃圾包，檢警在現場開挖、勘驗及鑑識掩埋、棄置垃圾包證物等偵辦過程，謝嫌一行人又於6月在頭城鎮烏石港重劃區側道路旁棄置約20捆大量壓縮垃圾包，引起社會公憤。

據了解，謝姓人士前天由朋友陪同到頭城鎮長室解釋，但此案涉及「廢棄物管理辦法第46條，可處1年以上5年以下刑責」，曹乾舜報請頭城分駐所處理。

宜蘭地檢署表示，謝姓被告等人未經許可反覆從台北市、新北市等地，向委託清運者收費，代為處理垃圾，但最後未尋求合法處置場所，任意丟棄且從中牟利，涉犯廢棄物清理法。由於全案疑有其他共犯在逃，認為4人有串證、逃亡之虞，今天向法院聲請裁定准予羈押。

謝嫌等人把壓縮垃圾包任意丟色，還辯稱「垃圾自己掉的」，讓人跳腳。圖/頭城鎮公所提...
謝嫌等人把壓縮垃圾包任意丟色，還辯稱「垃圾自己掉的」，讓人跳腳。圖/頭城鎮公所提供
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謝嫌等人把壓縮垃圾包任意丟色，還辯稱「垃圾自己掉的」，讓人跳腳。圖/頭城鎮公所提...
謝嫌等人把壓縮垃圾包任意丟色，還辯稱「垃圾自己掉的」，讓人跳腳。圖/頭城鎮公所提供
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重劃區廢棄物

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