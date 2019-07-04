壓縮20公噸垃圾這樣丟包 4嫌辯「是垃圾自己掉的」

2019-07-04 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭部分鄉鎮最近遭人偷倒大量垃圾，怪的是這些垃圾經「壓縮成包」棄置，先是在頭城鎮烏石港重劃區道路旁丟了20捆壓縮垃圾，鎮長氣得跳腳，媒體報導後引起關注；未料，冬山鄉第二公墓道路也被丟棄類似大型垃圾包，重量至少20公噸。辦案人員掌握線索傳喚四名嫌犯到案，疑有其他共犯，為避免串證、逃亡之虞，今向法院聲押獲准。

頭城鎮，冬山鄉及員山鄉等地，最近都陸續出現經過壓縮的大型垃圾包，形狀與樣貌如出一轍；扯的是，4嫌到案時否認偷倒垃圾，辯稱是貨車行駛時速度快，於轉彎載運途中，垃圾自己「不小心掉的」。

這幾起垃圾丟包案汙染環境景觀，引起各鄉鎮長震怒要求嚴辦，縣環保局日前在接獲鄉鎮通報後，研判是有組織、有系統的偷倒行為，交由檢警調查，昨天檢方陸續傳喚涉嫌偷倒垃圾的謝姓、許姓、徐姓、游姓男子到案說明。

早在今年初就出現壓縮垃圾包，檢警在現場開挖、勘驗及鑑識掩埋、棄置垃圾包證物等偵辦過程，謝嫌一行人又於6月在頭城鎮烏石港重劃區側道路旁棄置約20捆大量壓縮垃圾包，引起社會公憤。

據了解，謝姓人士前天由朋友陪同到頭城鎮長室解釋，但此案涉及「廢棄物管理辦法第46條，可處1年以上5年以下刑責」，曹乾舜報請頭城分駐所處理。