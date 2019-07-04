魏辰洋拿亞運金牌周轉欠債 祖母憂他交到壞朋友

2019-07-04 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



跆拳道前國手魏辰洋近期遭爆拿「亞運金牌」周轉卻欠款失聯，更因欠債問題致父子、手足失和，消息傳回其南投縣老家，地方訝異；魏的祖母也證實，金牌當一陣子了，魏曾欠債，她也幫他還款；魏父則稱，沒失和，媒體報導未向他查證。

魏辰洋出身南投縣草屯鎮，過去因在2010廣州亞運跆拳道一舉奪金，曾被視為「台灣戰神」朱木炎接班人，風光一時，也為南投縣爭光，其老家門口至今仍張貼著地方首長表揚的「南投之光」紅榜，未料近期卻傳出他債務纏身。

魏欠債不還的消息今傳回老家，地方鄉親關心，他先前任教的草屯商工也接到不少關切電話，校方表示，魏前年8月到校擔任校內跆拳道教練，但今年1月稱左營國訓中心有職缺要去任教，因此辭職。

而魏的祖母面對外界詢問，她證實，魏人在高雄，亞運金牌被當好一陣子了，不然之前都跟其他獎牌、照片掛在客廳展示；此外，魏之前曾欠銀行20多萬元，她還幫他還款，2、3年前看過他被打到瘀青，擔心他是交到壞朋友了。