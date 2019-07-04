妻子轉讓股票未申報 珠海台商會長被金管會裁罰24萬

2019-07-04 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



珠海市台商協會會長、地球綜合工業股份有限公司（1324）監察人葉飛呈，因為妻子單日在集中市場轉讓地球綜合公司股票上萬股股票，事前又未依規定申報，被金管會依證券交易法裁罰24萬元；事後，他主張妻子是服用藥物導致精神不繼，一時不察才誤轉讓股票，興訟請求撤銷裁罰，但仍被新北地院認定有過失責任，今天敗訴。

判決指出，葉飛呈因具有地球綜合公司監察人的身分，如單日轉讓公司股票超過一萬股，應事前向金管會申報，且效力擴及配偶、未成年子女和利用他人名義持有者，結果其妻去年7月16日在未申報的情況下轉讓15張（1萬5000股）公司股票，因此被金管會裁罰。

葉飛呈不服裁罰，指妻子事發前一天因服用藥物導致精神不繼，一時疏於留意導致錯誤。他興訟主張妻子只是單純結清帳戶，並非針對特定持股進行轉讓，且超過法定規範的部分僅5000股，以每股均價12.5元計算，市價僅6萬250元，實際上未造成其他股東或市場不利損失，並無違反證交法的立法目的。

法院調查，葉飛呈曾在2005年、2007年多次以本人或妻子名義辦理持股轉讓的事前申報手續，顯熟悉證交法的相關規定，雖然金管會所提證據無法證明其是故意不申報，但仍有過失責任。況且，轉讓持股不論是結清帳戶或有其他目的，均不影響其向金管會申報的義務。