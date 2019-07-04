大法庭今正式上路！蔡清祥：檢方已經準備好提案
終審法院大法庭制度今天上路，最高法院下午舉行揭牌儀式，法務部長蔡清祥到場致詞表示，因應大法庭制度，最高檢察署已經做好準備一展身手，而檢方也已經準備好一份提案，預計不久後將向審理庭提出聲請。據了解，檢方將以詐騙集團成員是否適用組織犯罪條例強制工作，最高法院有不同見解，作為首件提案。
蔡清祥說，最高法院是非常崇高的地方，獲得人民的尊敬，是法治國家的表徵，創立大法庭更是要解決一些有爭議的法律意見統一見解，這是人民的福氣，也是司法為民的表現，最高檢察署也為了因應最高法院言詞辯論常態化、大法庭的設立，而在今年2月成立訴訟組。如今他們都已經準備好了，已經提出四件言詞辯論聲請書，也同時要準備要提出一件大法庭的聲請書，所以他們有充分準備，想要在大法庭中一展身手。
他說，大法庭設立對檢察官而言意義非常重大，將來不只是可以提出法律見解的爭議，也可以提出作為裁判基礎的原則性重要問題，所以檢察官如果獲知大法庭確定的法律意見，即可以明確地做為偵查重點，不會浪費司法資源，對檢察官而言是種鼓舞，他們也希望能夠早日獲得一個確立的法律意見作為他們偵查的法律基礎，雖然是挑戰，也要鼓勵檢察官要強化未來的論述能力，才能在大法庭內獲得支持，也要加強搜集資料的能力，才能支持個人的論述，站在法務部立場也會全力最高檢做好守護人的角色。
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