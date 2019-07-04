大法庭今正式上路！蔡清祥：檢方已經準備好提案

2019-07-04 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



終審法院大法庭制度今天上路，最高法院下午舉行揭牌儀式，法務部長蔡清祥到場致詞表示，因應大法庭制度，最高檢察署已經做好準備一展身手，而檢方也已經準備好一份提案，預計不久後將向審理庭提出聲請。據了解，檢方將以詐騙集團成員是否適用組織犯罪條例強制工作，最高法院有不同見解，作為首件提案。

蔡清祥說，最高法院是非常崇高的地方，獲得人民的尊敬，是法治國家的表徵，創立大法庭更是要解決一些有爭議的法律意見統一見解，這是人民的福氣，也是司法為民的表現，最高檢察署也為了因應最高法院言詞辯論常態化、大法庭的設立，而在今年2月成立訴訟組。如今他們都已經準備好了，已經提出四件言詞辯論聲請書，也同時要準備要提出一件大法庭的聲請書，所以他們有充分準備，想要在大法庭中一展身手。