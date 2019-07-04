親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗驟逝 享年55

日職／王柏融先發扛5棒 火腿挑戰3連勝

大法庭今正式上路！蔡清祥：檢方已經準備好提案

2019-07-04 17:18聯合報 記者林孟潔╱即時報導

終審法院大法庭制度今天上路，最高法院下午舉行揭牌儀式，法務部長蔡清祥到場致詞表示，因應大法庭制度，最高檢察署已經做好準備一展身手，而檢方也已經準備好一份提案，預計不久後將向審理庭提出聲請。據了解，檢方將以詐騙集團成員是否適用組織犯罪條例強制工作，最高法院有不同見解，作為首件提案。

蔡清祥說，最高法院是非常崇高的地方，獲得人民的尊敬，是法治國家的表徵，創立大法庭更是要解決一些有爭議的法律意見統一見解，這是人民的福氣，也是司法為民的表現，最高檢察署也為了因應最高法院言詞辯論常態化、大法庭的設立，而在今年2月成立訴訟組。如今他們都已經準備好了，已經提出四件言詞辯論聲請書，也同時要準備要提出一件大法庭的聲請書，所以他們有充分準備，想要在大法庭中一展身手。

他說，大法庭設立對檢察官而言意義非常重大，將來不只是可以提出法律見解的爭議，也可以提出作為裁判基礎的原則性重要問題，所以檢察官如果獲知大法庭確定的法律意見，即可以明確地做為偵查重點，不會浪費司法資源，對檢察官而言是種鼓舞，他們也希望能夠早日獲得一個確立的法律意見作為他們偵查的法律基礎，雖然是挑戰，也要鼓勵檢察官要強化未來的論述能力，才能在大法庭內獲得支持，也要加強搜集資料的能力，才能支持個人的論述，站在法務部立場也會全力最高檢做好守護人的角色。

由左至右為法務部長蔡清祥、司法院長許宗力、檢察總長江惠民、最高法院院長鄭玉山、司...
由左至右為法務部長蔡清祥、司法院長許宗力、檢察總長江惠民、最高法院院長鄭玉山、司法院副院長蔡烱燉。記者林澔一／攝影
分享

檢察官蔡清祥詐騙集團

相關新聞

吸金逾百億元 涉案女董限制住居、出境、出海

2019-07-04 16:11

影╱司法新制度上路！最高法院公布第一屆大法庭成員

2019-07-04 15:54

3天酒駕大執法 近千人酒駕違規違法

2019-07-04 17:11

台鐵南迴莒光號 撞上鐵道旁工程車

2019-07-04 17:07

婆媳不睦 大學女副教授刀傷婆婆判4月

2019-07-04 16:54

酒駕大執法 雲縣警局3天取締45人

2019-07-04 15:22

大法庭正式上路！ 許宗力：司法改革看到成果

2019-07-04 15:18

明知拒測罰18萬 屏東酒駕騎士：要罰就罰

2019-07-04 15:17

女童公園玩單槓摔斷門牙 區公所要賠23萬多元

2019-07-04 15:16

酒駕新制苗縣首件連坐開罰 3同車乘客吃紅單

2019-07-04 15:15

躲警察臨檢倒車撞毀警用機車 判刑4月

2019-07-04 14:58

酒駕大執法第三天 台中拒測人數比前兩天加總還多

2019-07-04 14:36

就是愛巧克力 75歲婦人賣場行竊藏包被逮

2019-07-04 14:36

市區競速撞死3人 分判13、11年

2019-07-04 14:10

女護理師被病患家屬摸大腿 醫院沒及時處理也要賠！

2019-07-04 12:24

大法庭今上路 最高行政法院選出7名成員

2019-07-04 12:16

他酒駕付11萬換緩起訴卻反悔 法院判繳17萬

2019-07-04 12:09

岱山酒廠以原酒摻香料調製 業者被判刑並沒收4817萬

2019-07-04 12:06

到殯儀館服勞動 女酒駕累犯：只做清潔，會喝還是會喝

2019-07-04 12:00

不讓許宗力「心痛」大法庭今上路司法不像月亮了！

2019-07-04 11:49

90公斤婦砍死40公斤暴力男友 法院判她12年定讞

2019-07-04 11:35

台東失控男砍殺4犬隻斷頭、斷頸慘死 判5個月徒刑

2019-07-04 10:30

二手車里程數為24萬餘公里 竄改為7萬餘公里販賣被訴

2019-07-04 10:17

台北市飆車奪3命 謝亞軒重判13年

2019-07-04 09:44

收「好處費」 前協理判賠鴻海千萬

2019-07-04 00:33

防逃條款三讀／判刑2年以上被告 可逕行拘提

2019-07-04 00:20

國軍包商洩密中共 2嫌收押

2019-07-04 00:14

父涉買票 彰化縣議員施嘉華一審判當選無效

2019-07-03 23:49

殺母卻稱非親生想鑑定血緣 律師：該做精神鑑定

2019-07-03 21:35

高雄爆集團吸金近百億 投資無回遭檢調搜索

2019-07-03 20:07

颱風橫掃全台 北市府技工值班卻在辦公室強吻女同事

2019-07-03 19:56

王令麟無罪理由曝光！力華票券前董事判刑確定

2019-07-03 19:18

幹部涉貪！鴻海興訟討3年千萬薪資 法院判准

2019-07-03 18:34

拒酒測被罰18萬！新制上路他鎮定收下罰單

2019-07-03 18:19

東森內線交易案纏訟12年 王令麟獲判無罪確定

2019-07-03 17:42

陽明山虐童／懷孕後母心情差 狠心虐打、燙傷4歲小姊弟

2019-07-03 17:34

老婦違規騎車墜溝身亡 親屬提國賠因「這裡由」勝訴

2019-07-03 17:30

2機車擦撞竟害擺攤婦亡 肇責都在他

2019-07-03 17:17

父親涉賄選 新科縣議員施嘉華一審判當選無效

2019-07-03 17:03
看更多

熱門文章

25歲嘉義鐵路警遭刺 大量失血上午宣告死亡

2019-07-04 08:46

影／台鐵嘉義喋血案 犯嫌咆哮「這是有計畫性的...」

2019-07-04 11:03

影／台鐵嘉義喋血畫面曝光！勇警奪刀壓制遭刺 肚破急救未脫險

2019-07-03 23:04

嘉義鐵路警遭夫持刀刺死 妻跪地痛哭「對不起」

2019-07-04 11:38

男因補票糾紛刺傷警 警重傷送醫手術中

2019-07-03 21:52

列車長曝遇襲只能「靠它救」 台鐵：全面檢討

2019-07-04 09:44

台鐵嘉義喋血案 列車長回憶：他想跟警察拚了

2019-07-03 23:24

影／嘉義警員奪刀卻遭刺重傷送醫 乘客大喊「加油、加油」

2019-07-04 00:30

開心準備床戰3P 竹科工程師險遭仙人跳

2019-07-03 20:31

哀！身亡嘉義鐵路警下周過25歲生日 警政署長今南下撫卹

2019-07-04 09:53

獨／中市警局傳「擦槍走火」 這次是警專剛畢業的新血

2019-07-03 18:05

嘉義鐵路警殉職 葉毓蘭：什麼樣政府讓警察執法自保都不行？

2019-07-04 09:53

鐵路殺警案 制伏嫌犯的「義勇哥」是八軍團班長

2019-07-04 15:58

獨／調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

2019-07-04 07:57

嘉義員警一人上火車排解糾紛遇刺 鐵路警察檢討

2019-07-03 23:38

25歲勇警是家中獨子 家屬悲慟 鄭嫌稱列車長找他麻煩

2019-07-04 11:02

獨／鐵路警遭爆配防彈衣不穿 基層：拿來裝備檢查用

2019-07-04 10:39

嘉義鐵路警徒手奪刀殞命 資深警提醒：用警棍創造時間空間

2019-07-04 09:32

嘉義勇警遭刺死 警界鼻酸：未開槍，因為他想保護旅客

2019-07-04 11:28

嘉義勇警李承翰搏命時 同車乘客拿手機拍照 挨批「太冷血」

2019-07-04 14:34

痛失勇警 葉毓蘭：如果開槍 檢察官法官會放過李承翰嗎？

2019-07-04 12:35

嘉義遇刺鐵路警今身亡 腹部5公分刀傷 到院無生命跡象

2019-07-04 08:56

高雄爆集團吸金近百億 投資無回遭檢調搜索

2019-07-03 20:07

台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工發文道出基層辛酸

2019-07-04 15:05

協助制伏刺警嫌的英雄找到了 他是八軍團中士班長

2019-07-04 15:43

拒酒測被罰18萬！新制上路他鎮定收下罰單

2019-07-03 18:19

嘉義鐵路警被刺身亡！ 網友貼文查票會激到嫌犯 留言惹眾怒

2019-07-04 09:24

桃園機場把老婆公主抱丟下樓 狠夫：我很生氣

2019-07-04 10:13

台鐵嘉義喋血殉職勇警 新港藝術高中校友繁星上台師大數學系

2019-07-04 12:08

講好各睡單人床 大陸男大生半夜越界摸乳、猥褻下體

2019-07-04 07:54

彩券行刮刮樂遭竊 網友緝賊理由全歪樓

2019-07-03 21:34

嘉義車站男子持刀傷警 台鐵：乘客已全安排轉乘

2019-07-03 22:18

勇警遭刺他拍照 警嘆：這就是你犧牲性命保護的老百姓

2019-07-04 15:36

幹部涉貪！鴻海興訟討3年千萬薪資 法院判准

2019-07-03 18:34

台北市飆車奪3命 謝亞軒重判13年

2019-07-04 09:44

嘉義鐵路警制止逃票遭刺致死 台鐵協助爭取最高撫卹

2019-07-04 09:47

獨／美腿控侵入校園 公用電腦看A圖還「上下套弄」

2019-07-03 20:04

疑天雨視線差 台南下營車禍1死3傷

2019-07-03 20:07

台鐵嘉義殺警案 李母：承翰從小立志當警察、不當醫生

2019-07-04 14:15

台鐵嘉義殺警案 資深教官：大可使用槍械

2019-07-04 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top