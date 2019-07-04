3天酒駕大執法 近千人酒駕違規違法

2019-07-04 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



警政署從7月1日起，針對酒駕新制上路，展開為期3天的全國同步取締酒駕大執法，同時要求各警察機關持續針對容易發生酒駕熱點或特定節日、連續假期規劃勤務，落實「區域聯防」機制，並就行徑異常或有明顯酒駕徵兆的車輛加強攔檢稽查。經統計3天共取締酒駕違規266件，移送法辦564件，處罰同車乘客61件，酒駕拒測68件，共有977件酒駕違規，、違法。

警政署統計2014年至2018年取締酒駕件數，每年都在10萬件以上，酒駕移送法辦件數，每年也都約在5萬件以上，其中5年內累犯更高達38.2%，民眾酒後開車肇事致人死傷的新聞屢見不鮮，造成無數家庭破碎。

警政署說，為加強防制酒駕，政府修正道路交通管理處罰條例，大幅加重罰則，新制已於7月1日上路。

修法重點包含酒駕罰鍰採汽機車分流，機車酒駕仍維持1萬5000元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕提高為3萬元至12萬元；若5年內第2次酒駕，按車種處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次罰鍰加罰9萬元。酒駕拒檢、拒測罰鍰提高至18萬元，且5年內第2次違反，也採累進處罰，逐次加罰18萬元。

另外汽機車駕駛人酒駕，吊扣駕照處罰也延長為1年至2年；酒駕附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷，吊扣駕照延長為2年至4年；致人重傷或死亡，吊銷駕駛執照，終身不得再考領，且得沒入車輛。

新制另一項重點就是處罰同車乘客，汽機車駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，18歲以上的同車乘客可罰鍰600元以上至3000元以下，但排除年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業乘客。另騎自行車、電動自行車、三輪車等慢車酒駕也會受罰，罰鍰提高至600元以上1200元以下；拒測則處2400元。

警政署指出，3天大執法下來仍有許多民眾沒有警醒而持續酒駕，為宣示警方執法決心，展現執法魄力，署長陳家欽在3日晚間到台北市辛亥路與新生南路口的酒駕專案勤務酒測點，慰勉台北市交通大隊及大安警分局交通分隊執勤員警辛勞，同時提醒同仁應注意執勤安全。