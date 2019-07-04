台鐵補票年輕警員殉職 空服員默哀籲重視職場安全

2019-07-04 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



長榮空服員罷工第15天，台鐵嘉義站發生補票糾紛造成年輕警員殉職事件，桃園市空服員職業工會今天下午召開記者會，工會會員代表林銥覲宣布「拒絕使用勞工生命檢驗職場安全」，帶領全體罷工空服員低頭向殉職警員默哀一分鐘，致上哀悼之意。