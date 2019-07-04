最高法院大法庭揭牌 許宗力：司改逐漸看到成果

2019-07-04 17:30 中央社 台北4日電



為統一法律見解的大法庭新制今天上路，最高法院舉行大法庭揭牌典禮，司法院長許宗力致詞說，大法庭正式上路，象徵司法改革已逐漸看到成果，司法將更加穩定、可預期。

立法院去年12月修正通過法院組織法與行政法院組織法部分條文，終審法院新增大法庭制度；最高法院今天下午舉行大法庭成立典禮，由許宗力及最高法院院長鄭玉山等人為全新的大法庭揭牌。

許宗力說，大法庭施行後，如果不同裁判間存在見解歧異，或想挑戰既有見解，都必須交由大法庭裁定，讓所有法律見解爭議，都可以得到統一答案，人民不必再擔心法院初一十五不一樣。

許宗力表示，大法庭必須對外公開、舉行言詞辯論，讓檢察官、當事人律師、甚至是專家學者表達意見，而當統一法律見解的過程攤在陽光下接受檢驗，當社會上的多元觀點進入法庭，人民會更願意相信司法的決定是周全的。

許宗力說，大法庭正式上路，象徵司法改革已逐漸看到成果，司法將更加穩定、可預期，而且願意面對全民。

應邀出席的法務部長蔡清祥則表示，大法庭對檢察官意義重大，早日獲知確立的法律見解，偵查動作才能更明確，才不會浪費司法資源，最高檢察署訴訟組已經準備好了，將向大法庭聲請提案。

最高檢察署典禮後補充，法院是否可依組織犯罪防制條例規定要求詐欺集團成員強制工作，最高法院有不同見解，因此準備向大法庭聲請提案，尋求統一法律見解。

民事大法庭、刑事大法庭各由11名法官組成，分別由最高法院院長及其指定庭長，擔任民事或刑事大法庭審判長，庭員則由提案庭指定庭員一人及票選的民事庭、刑事庭法官9人擔任。

最高法院今天公布第一屆大法庭成員名單。民事大法庭審判長由院長鄭玉山擔任，票選庭員包括陳國禎、陳重瑜、高孟焄、沈方維、鄭傑夫、魏大喨、林恩山、陳玉完、林金吾。

刑事大法庭審判長為洪昌宏，票選庭員包括陳世淙、郭毓洲、吳燦、林勤純、徐昌錦、陳世雄、呂丹玉、吳信銘、林立華。