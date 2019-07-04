吸金逾百億元 涉案女董限制住居、出境、出海

2019-07-04 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄五互集團龍海公司遭爆推銷「金滿意」、「鑫樂活」等契約，聲稱每3個月、半年或1年可獲取4％回饋金或等值消費券，吸引投資人挹注金錢，違法吸金巨額存款逾百億元。檢、調據報，昨動員上百人，兵分北、中、南多路搜索五互集團母公司及旗下子公司，扣獲帳冊、名冊資料，漏夜複訊陳姓女董、公司幹部等16人，訊後諭知陳姓女董事長及其子限制住居、出境、出海，全案將朝涉嫌違反銀行法方向偵辦，並深入追查受害人、釐清吸金手法。

檢、調帶回陳姓女董、北中南區營業部總經理層級幹部等16人，高雄地檢署檢察官訊後依涉嫌違反銀行法等，諭知陳姓女董及其子限制住居、限制出境出海，另命王姓、葉姓、歐姓、郭姓、賴姓、林姓等8名高階主管幹部限制住居，其餘涉案相關人等均飭回。

高雄市調處接獲情資指出，該集團從2013年起，推銷「金滿意」、「鑫樂活」等1年、3年、6年期或躉繳型契約，以回饋金、消費券利誘，鼓勵購買消費服務契約，藉此不法收受存款，再轉投資健康、管理顧問、飯店、觀光旅遊等產業。然而，近日有投資人未領到獲利才出面檢舉。

高雄市調處據報報請高雄地檢署檢察官指揮，昨上午會同航業調查處高雄調查站、南部地區機動工作站、北部地區機動工作站、中部地區機動工作站、台南市調查處等調查官百餘人，持票搜索該集團公司北、中、南營業處，及犯罪嫌疑人住處共18處，當場扣得帳冊、投資人名冊及合約書等資料；據悉，書面契約就扣獲2、3萬份，全數有待清查電腦資料才能確認。

檢調初步掌握，不法吸金金流恐逾上百億，全案將朝涉嫌違反銀行法方向偵辦，另還可能涉嫌洗錢防制法等不法情事，檢方將進一步調查、釐清。