影╱司法新制度上路！最高法院公布第一屆大法庭成員

2019-07-04 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



大法庭制度今天上路，最高法院下午由司法院長許宗力、最高法院院長鄭玉山、立委周春米、林德福等人共同揭牌。最高法院也公布首屆大法庭成員，大法庭由11名成員組成，包括審判長、提案庭指定庭員、票選庭員9人，任期為2年。

最高法院刑事大法庭由庭長洪昌宏擔任審判長，票選庭員結果為陳世淙庭長、郭毓洲庭長、吳燦庭長、林勤純庭長、徐昌錦法官、陳世雄法官、呂丹玉法官、吳信銘法官、林立華法官。

民事大法庭則由鄭玉山擔任審判長，票選庭員結果為陳國禎庭長、陳重瑜庭長、高孟熹庭長、沈方維庭長、鄭傑夫法官、魏大喨法官、林恩山法官、陳玉完法官、林金吾法官。

過去民眾常批評法院判決「初一十五不一樣」、「一院各表」狀況，導致民眾對司法信賴度偏低；司法院參考德國二階審判制度，新增終審法院設置大法庭，避免法官裁判歧異，造成當事人權益受損，未來大法庭統一法律見解，具有憲法平等的意義；下級審也會有遵循方向，當事人感覺較為公平，且減少判決被撤銷、廢棄發回的時間。