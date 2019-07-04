下面痛痛的？4歲女童一句話揪出彩券行老闆是狼

2019-07-04 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名劉姓彩券行老闆被控對4歲女童伸狼爪！法院審理時，他否認犯行，反控是女童的祖母積欠簽注債務30多萬元，所以教唆女童誣告，但說法未被採信，刑事部分被依強制猥褻判刑3年8月，民事部分今天再被判賠40萬元。全案可上訴。

判決指出，劉男因經營彩券行與女童的祖母熟識，2013年9月到2013年10月間，他前往祖孫2人租屋處探視，然後利用其祖母外出買東西的機會對女童上下其手。其惡行導致女童後來性格大變，會莫名其妙生氣，且會排斥和其他男性互動，全案直到女童洗澡時跟姑姑講「下面痛痛的」，姑姑認為情況有異追問才曝光。

劉男被檢方起訴2次對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，一審被新北地院判刑4年10月，上訴二審後，其中一罪獲高等法院改判無罪，但另一罪仍被判3年8月，全案上訴最高法院中；女童的家屬依法院判決有罪部分提出民事訴訟，要求劉男賠償女童60萬元精神撫慰金。

審理時，劉男否認犯行，辯稱是女童祖母與祖父感情不睦分居，所以他和太太偶爾會到其租屋處探望。未料，女童祖父知道探望一事，竟對他提出妨害家庭告訴，並私下索賠50萬元，一拒絕就挨告妨害性自主。