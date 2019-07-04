大法庭正式上路！ 許宗力：司法改革看到成果

2019-07-04 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



「大法庭」制度今天正式上路，最高法院下午舉行大法庭揭牌儀式，司法院長許宗力說，大法庭施行之後，人民將不用擔心司法「初一十五不一樣」，也象徵司法改革逐漸看到成果。

許宗力說，今天是最高法院大法庭開始運作的日子。2011年五月時，他曾在釋字第687號解釋提出意見書，建議判例制度應予變革，一直到現在，能夠親眼見證大法庭正式上路，他的心中非常澎湃、感動的。從這一刻起，我國司法已邁入新的篇章，這是諸多關心司法改革的人共同努力的果實。未來，統一法律見解的方式將更符合司法權的本質、也更能兼顧法安定性及審判獨立的要求。

許宗力表示，人民對司法有所不滿，一個很重要的原因就是裁判見解不一致。類似的案件，遇到不同的法官，卻可能有不同的結果，人民不免覺得訴訟像是在碰運氣，對司法的信心自然打了折扣。只是，過去的判例、決議機制，雖然有助於化解部分裁判歧異，但並未涵蓋所有法律爭議，針對沒有作成判例、決議的眾多法律問題，終審法院各庭即使見解歧異，也不受到拘束，法官可以各吹各的調。由於許多法律爭議仍存在見解的分歧、不一致，司法欠缺穩定性、可預期性的問題，也就長期沒有獲得改善。

所幸，在大法庭施行之後，如果不同裁判之間存在見解歧異，或想挑戰既有見解，都必須交由大法庭作成裁定，使所有法律體系中的法律見解爭議，都可以得到統一的答案。如此一來，人民便不必再擔心法院初一十五不一樣，能夠信賴司法是公正的、可預期的。

另外，許宗力說，他要強調相較於判例、決議主要是透過法官的內部討論來產生，大法庭必須對外公開，舉行言詞辯論，讓檢察官、當事人的律師、甚至是專家學者都參與進來表達意見。而他相信，當統一法律見解的過程必須攤在陽光下接受檢驗，當社會上的多元觀點有機會進入法庭、影響法官，人民也會更願意相信，司法的決定是周全的、經得起考驗的。

許宗力表示，在他眼中大法庭的正式上路，象徵著司法改革已逐漸看到成果，司法將更加穩定、可預期，而且願意面對全民，持續與社會保持溝通、連結。這和其他各項正在推行中、或已逐漸上軌道的司改措施一樣，都是希望打造一個更加公正、更為人民所理解、值得人民信賴的司法。大法庭會是重要的基石，為司法與人民間的良善互動，奠定堅實的基礎。