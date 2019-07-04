明知拒測罰18萬 屏東酒駕騎士：要罰就罰

2019-07-04 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



酒駕新制上路，屏東分局開出首張拒測18萬罰鍰！屏東市一名40多歲男子，前天（2日）晚間11點多，酒後騎車行經瑞光路遭員警攔檢，身上渾身酒氣，卻仍堅稱沒喝酒，拒絕進行酒測，而員警告知酒駕拒測罰鍰提高，該名騎士稱早就知道心智內容「要罰就罰」，員警當場開出18萬元拒測罰鍰，成為屏東分局第一張拒測罰單。

屏東警察分局加強規劃同步取締酒後駕車專案勤務，從7月1日起，連續3日實施「酒駕大執法」，利用「封鎖式」或「分散式」路檢及「巡邏」等勤務方式，全面執行取締酒駕。ˋ專案第2日即告發首件拒測，騎士除收到18 萬元罰鍰外，機車遭保管、吊銷駕照3年，並需參與道路交通安全講習。警方呼籲駕駛人避免酒駕上路，將持續加強設置攔(路)檢、遏阻酒駕。

7月1號開始新制上路，酒後駕車罰責加重，機車與汽車分流處罰，汽車提高3萬元到12萬元，機車維持1萬5000元到9萬元，酒駕累犯吊銷駕照且3年內不得考領，只要駕駛人酒測值超過0.25，同車乘客也要連坐受罰(處以新台幣600元以上3000元以下罰鍰)，但是未滿18歲、年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限。另外，針對酒駕「拒測」罰金從目前9萬元提高到18萬元，第2次拒測再犯罰36萬元，第3次以上按次加罰18萬元，採「無上限」累加罰鍰；針對酒駕再犯、拒檢（測）及再犯致人重傷或死亡得「沒入車輛」。

屏東分局長楊効宜提醒民眾，防制酒後駕車為當前執法重點工作，發現有飲酒駕車或跑攤之親友，應提醒搭乘小黃或指定代駕，共同防制酒後駕車行為，避免酒駕上路憾事發生，後悔莫及。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康