女童公園玩單槓摔斷門牙 區公所要賠23萬多元

2019-07-04 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市9歲楊姓女童到信義區孝德公園玩單槓跌落水泥地面，造成門牙脫落、內縮等傷害。家長認為區公所未設警告標誌，單槓下方也未鋪軟墊或草皮有過失，訴請國家賠償。區公所答辯非供兒童玩耍的器材，設置及管理無過失。法官認為，單槓不具應有安全狀態及功能，區公所有疏失，判賠23多萬元醫療費。

基隆地院判決指出，楊姓女童去年9月22日傍晚與父母到孝德公園遊玩，女童在使用單槓時不慎摔落地面，造成鼻鈍挫傷、鼻出血、上顎右側門牙脫落、上顎正中門牙齒下壓內縮、下唇有5公分穿透撕裂傷。

女童的父母提告說，單槓下方是水泥地面，沒有鋪設軟墊或草皮保護安全，避免使用人受傷。單槓周遭也未設置警告標語或隔離未滿12歲兒童措施供人辨識，女兒才會去使用單槓，摔落水泥地受傷，請求區公所賠償牙齒治療和將來植牙、小針美容費共40萬元。

區公所答辯表示，孝德公園3座單槓高度分別為210 、190 、 170公分，性質屬運動體育設施，非供兒童玩耍的遊樂器材，並無規定應鋪設軟墊或草皮，設置無欠缺。單槓地面平整、乾淨，管理也無缺失。

區公所認為，女童身高僅約140公分，使用的單槓是190公分，女童父母任憑女童單獨跳躍，勉力抓持單槓，未在旁保護、輔助及防止或減緩墜勢，顯有過失。