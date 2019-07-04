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酒駕新制苗縣首件連坐開罰 3同車乘客吃紅單

2019-07-04 15:15聯合報 記者劉星君胡蓬生╱即時報導

酒駕處罰新制7月1日起上路，苗栗縣竹南警分局一連三天針對酒駕大執法，7月2日深夜11點多在竹南鎮公園路查獲轎車謝姓男子酒駛，同車3名男性乘客也都依新制連坐開發，這也是苗栗縣內首件查獲酒駕有同車乘客連坐開罰的案例，依法3名乘客可處600元以上3000元以下罰鍰。

竹南警方指出，竹南警分局連續3天針對酒駕進行交通大執法，共動員87人次警力，在轄區內易發生危險駕車及易生酒駕肇事路段實施路檢攔查，3天共取締酒駕15件，其中一件1車4人，謝姓駕駛酒測值達0.58mg/l，同車3名男子都是成年乘客，也都依規定舉發。

警方說，根據新法令規定，提高酒駕違規罰鍰，機車處1.5萬到9萬元、汽車3萬至12萬元；並提高酒駕拒測罰鍰至18萬、再犯36萬元，採累進處罰。

新制並連坐處罰同車乘客，駕駛人吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上，處罰年滿18歲的同車乘客，可處600元以上至3000元以下罰鍰；另外也提高自行車駕駛人酒駕罰鍰，自行車駕駛人酒駕罰鍰提高至600元以上、1200元以下，拒絕接受酒測罰鍰提高為2400元。

竹南警分局長張文川表示，取締酒駕是常態性工作，大執法主要目的不是績效，而是向民眾宣導新制罰則，尤其同車連坐及罰則加重處罰的新規定；警方取締酒駕執法力道不會因大執法期間結束而減弱，竹警方日後將持續嚴正執法、加強取締酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣竹南警分局一連三天針對酒駕大執法，共取締15件。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣竹南警分局一連三天針對酒駕大執法，共取締15件。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗縣竹南警分局一連三天針對酒駕大執法，7月2日深夜11點多在竹南鎮公園路查獲謝...
苗栗縣竹南警分局一連三天針對酒駕大執法，7月2日深夜11點多在竹南鎮公園路查獲謝姓男子酒駕，同車3名成年男性乘客都依法開罰。圖／記者胡蓬生翻攝
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酒駕

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