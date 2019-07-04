台鐵嘉義殺警案 李母：承翰從小立志當警察、不當醫生

鐵路警察局嘉義所警員李承翰處理補票糾紛，因公殉職，嘉義地檢署檢察長繆卓然到嘉義市立殯儀館慰問家屬，李母說，犯嫌說他是有計畫的，還計畫無罪，一定要嚴辦，不要讓這種事一而再的發生，「他從小就要做警察，不要做醫生，沒想到從警才5年⋯」

繆卓然說，不容許挑戰警察公權力，一定會嚴辦，檢察官已到場相驗，犯嫌有單方面的說詞，但檢察官也會查明真相。