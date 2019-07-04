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達賴喇嘛罕見道歉的「洋妞正妹轉世」風波

女護理師被病患家屬摸大腿 醫院沒及時處理也要賠！

2019-07-04 12:24聯合報 記者林孟潔╱即時報導

年近七旬的林姓老翁5年前帶母親到台北某醫院就醫，卻伸手摸女護理師的大腿內側，還嗆聲「妳又不是鑲金的，摸一下也不行」等語，被依違反性騷擾防治法、公然侮辱罪各判刑4月、拘役20日，得易科罰金。民事部分，女護理師認為醫院沒有及時處置性騷擾案件，要求林翁和院方連帶賠償，台北地方法院判林翁和院方應連帶賠償21萬餘元，另林翁或院方應再賠償女護理師10萬元，可上訴。

女護理師提告主張，林翁2014年10月9日帶母親到醫院洗腎，她詢問林翁有關林母先前骨折的位置時，林翁冷不防伸手摸她的右大腿內側樹下，時間達5至10秒，她氣得喝止「你如果要跟我表達什麼，請摸你自己，你這樣讓我覺得非常不舒服，妳這樣非常不尊重我的護理專業」，但林翁一副無關緊要的樣子，也沒有道歉，她當時還有許多病患需要照顧，只好忍耐先照護其他病人。

她指出，醫院得知發生性騷擾案件後，雖已經換別的護理師照顧林母，但卻未依法有效的糾正、採取補救措施，導致林翁事隔5天發現母親被換人照顧，心生不滿當眾向她嗆聲「妳又不是鑲金的，我只不過摸妳一下，有什麼了不起？摸一下就拿翹，摸一下就不行，妳以為妳長得很美嗎？送我都不要」，最後更罵她髒話。

她另指控，她向醫院通報性騷擾和公然侮辱案件後，院方竟未經查明，就說是她誤會，要求她不要和病患家屬發生衝突，甚至她報案後，還要求她和林翁和解，撤回告訴並簽切結書；她認為院方處理不當提起申訴，經市府 就業歧視評議委員會認定醫院違反性別工作平等法，因此要求林翁、醫院應連帶給付111萬餘元。

林翁抗辯，他為了精確回應母親骨折的位置，才會伸手碰女護理師大腿外側，當下動作小、時間短且非敏感部位；另他發現護理師換人，導致他高齡的母親得多等1至2小時，擔心患有低血壓的母親有危險，才會氣憤抱怨，但他沒有辱罵女護理師。他說，他沒有收入，每週要陪母親洗腎3天，街坊鄰居都稱他是孝子，他並非好色之徒。

醫院則稱，院方得知性騷擾案件後，隔天立即進行性騷擾防治宣導，也經過女護理師同意調換照顧區域，希望隔離女護理師和林翁，但女護理師卻拒絕調區，反而和另名護理師交換病患，但仍在同一區服務；院方也有組成關懷調查小組，訪談關心女護理師的生心理狀況，院方已經及時處理，並沒有過失。

法官認為，依照證人說法等證據，認定林翁確實有性騷擾、辱罵女護理師，而醫院在性騷擾案件之前，僅久久一次辦理防治性騷擾課程，難認已經有預防外部人士性騷擾的具體措施。雖然院方供稱林翁並非醫院受雇人員，也非病患，實在難以防範突發性的性騷擾，但參照近年來醫療暴力事件頻傳，許多醫院已在明顯處張貼反醫療暴力、醫療暴力零容忍的相關公告，但相形之下，性別工作平等法、防治工作場所性騷擾等辦法刑之有年，具體實踐上卻不如醫療暴力問題受到重視，院方甚至以外部人士性騷擾難以防範的觀念抗辯，「規模偌大的醫院如此，焉能要求眾多中小企業雇主？」因此認定院方應負連帶賠償責任。

判決指出，依照證人說法，在性騷擾案件發生後、辱罵事件發生之前，院方根本未經通報而主動介入調查事件始末，當然無從採取立即有效的糾正及補救措施，且市府就業歧視評議委員會也因此對醫院開罰15萬元，院方提訴願也被駁回確定，因此就性騷擾部分，判林翁、醫院應連帶賠償21萬餘元。

另外，公然侮辱部分，林翁不思檢討性騷擾案件對女護理師的侵害，還出言辱罵，造成名譽權受損；而醫院未履行性別工作平等法規定，基層主管未即時通報性騷擾案件，顯示教育訓練不足，或對性騷擾案件處理觀念消極、不正確，認為林翁或醫院應賠償女護理師10萬元，仍可上訴。

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