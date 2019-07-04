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大法庭今上路 最高行政法院選出7名成員

2019-07-04 12:16聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

「大法庭制度」今日上路，避免「司法如月亮，初一十五不一樣」，對個案當事人訴訟權影響甚鉅，最高行政法院今上午舉行法官會議選出7名成員，將與審判長藍獻林、提案停指定庭員1人組成大法庭，展開統一法律見解新紀元。　

上午11時，由司法院長許宗力與最高行政法院院長藍獻林一同揭牌。藍獻林致詞表示，首先感謝最高行政法院全體同仁群策群力，使新制順利接軌，對於眾人為司法改革所付出的辛勞與努力，深表感佩。

藍獻林說，大法庭統一法律見解功能的發揮，並非只靠9位大法庭成員，更是繫諸於每位法官從個案中仔細思量，各庭審慎評議，再經由嚴謹的提案程序，裁定將法律爭議提案予大法庭，由大法庭透過公開透明的言詞辯論方式，以裁定妥適說理，真正發揮最高行政法院一錘定音之功能，賡續為金字塔型行政訴訟打造堅實之基礎。

最高行政法院指出，大法庭是由藍獻林擔任審判長，與提案庭指定庭員1人及票選庭員7人，合計9人所組成。其中，票選庭員經最高行政法院法官會議選出，依票選結果分別為：吳東都庭長、侯東昇庭長、帥嘉寶法官、沈應南法官、胡方新法官、劉介中法官、吳明鴻庭長等，任期兩年（108年7月4日至110年7月3日）。

最高行政法院大法庭裁判法律爭議，應行言詞辯論，由當事人委任訴訟代理人進行，並得選任專家學者到場陳述意見。大法庭對各庭提案之法律爭議，將以裁定方式為之，且得一併公布不同意見書，相信能與社會充分對話，有效提升司法效能與信任度。

為配合新制施行，最高行政法院已修正「最高行政法院訴訟事件編號計數分案報結要點」、「最高行政法院裁判選刊公報實施要點」、「最高行政法院卷宗歸檔及保存期限實施要點」等3則行政規則、廢止「最高行政法院庭長法官聯席會議議事要點」、「最高行政法院判例選編及變更實施要點」等2則行政規則，將持續辦理主管法規法制檢視作業。

「大法庭制度」，最高行政法院今上午舉行大法庭成立典禮。記者賴佩璇／攝影
「大法庭制度」，最高行政法院今上午舉行大法庭成立典禮。記者賴佩璇／攝影
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司法改革大法官

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