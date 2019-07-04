他酒駕付11萬換緩起訴卻反悔 法院判繳17萬

2019-07-04 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園文姓男子去年9月18日酒駕遭逮，呼氣值高達每公升1.23毫克，他原不想留前科，承諾要繳11萬元的處分金獲緩起訴，未料他事後反悔被檢方依法向法院聲請簡易判決處刑，法院判他3個月得易科9萬元，還得併科8萬元罰金，文除留下酒駕前科，還得付共17萬元代價。

檢方調查，文男（53歲）當晚上8點多在1間卡拉OK喝了3瓶啤酒，10點開車上路在距離住家前約200公尺處被警方攔查，經呼氣酒測值測出每公升1.23毫克，當場被依公共危險現行犯帶回，訊後移送桃園地檢署偵辦。

檢方訊時，文坦承酒駕且懊悔不已，起初頻頻表示希望能緩起訴，也承諾能力、也願意負擔高額的緩起訴處分金；檢察官認為，文無刑案紀錄，也坦承配合調查，犯後深表悔悟，認為予以緩起訴對於公共利益維護應屬無害。

但考量文酒測值高達1.23，經參照法務部內關於酒駕緩起訴處分金標準，罕見諭知他得向國庫支付11萬元高額的緩起訴處分金，偵結予以緩起訴處分，期間1年。

但文事後表示負擔不了，檢方只好依公共危險罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑，桃園地院審酌，酒醉駕車致車毀人亡情形時有所聞，政府對酒後嚴禁駕車一再宣導，但文仍輕忽己身安危，罔顧公眾安全，在呼氣值高達1.23仍開車上路。

判決指出，文漠視法律禁令、危害行車安全，足見其心存僥倖、法治觀念薄弱，惡性非輕，考量犯後坦承，態度尚可，未肇事等，依公共危險罪判他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，另併科罰金8萬元，如果不想坐牢，等於一共得繳17萬元罰金，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康