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岱山酒廠以原酒摻香料調製 業者被判刑並沒收4817萬

2019-07-04 12:06聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

彰化縣岱山酒廠股份有限公司老闆陳作新，為節省成本以原酒添加食用酒精、香料，依比例混攙調製，假冒以大麥、高梁為原料製酒，在全省各地銷售，3年前被檢警查獲，台中地院今天依詐欺罪將陳作新判刑1年10月，並沒收犯罪所得4817萬餘元。可上訴。

合議庭審酌，陳作新為了節省成本在市場上削價競爭，明知為「再製酒類」或「其他酒類」，竟假冒為「蒸餾酒類」，並以虛偽標記欺瞞全省各地商家，付出金錢購買，再轉而銷售給消費大眾，考量陳作新坦承添加食用酒精、香精，予以判刑。

判決書指出，陳作新（70歲）是岱山酒廠公司的實際負責人，為了節省成本在市場削價競爭，從2015年元月1日起，在台中市太平區德利路及其後無門牌的廠房，由陳作新自行或指示不知情的莊姓員工來調酒。

陳、莊以原酒添加食用酒精、香料，或以食用酒精、香料、甜味劑、水，依比例混攙於酒槽內調製，假冒以大麥、稻米、高梁、或芋頭為原料，並經蒸煮、發酵、蒸餾等製程所製造的酒品，並在酒品上虛偽標記，販售給商家，足以生損害於不特定消費者。

經檢警於2016年8月30日，持搜索票前往陳的住所大里區健民路山腳巷、及實際製酒廠房太平區德利路執行搜索，查扣大批各類酒品。

陳作新否認詐欺取財及虛偽標示的犯行，但法官不採信，予以判刑，並沒收岱山公司從2015年元月起至2016年8月間的銷售額為4817萬餘元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣岱山酒廠股份有限公司老闆陳作新，為節省成本以原酒添加食用酒精、香料，依比例...
彰化縣岱山酒廠股份有限公司老闆陳作新，為節省成本以原酒添加食用酒精、香料，依比例混攙調製酒，台中地院今天依詐欺罪將陳作新判刑1年10月，並沒收犯罪所得4817萬餘元。圖／本報資料照
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