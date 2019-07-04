到殯儀館服勞動 女酒駕累犯：只做清潔，會喝還是會喝

2019-07-04 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



從7月1日起，酒駕加重處罰外，彰化地檢署今天更結合彰化市殯儀館 ，為17名酒駕犯舉辦社會勞動體驗活動，內容包括擦拭納骨塔的清潔工作，卻有一名參加體驗的女勞動人卻說：「只到殯儀館擦擦玻璃清潔內外，會喝酒的還是會喝，並不會起到實際的警惕作用」。

彰化地檢署指出，台灣酒駕累犯人數居高不下，統計2014年到2018年酒駕違規人數達43萬人，有四成是累犯所為，其中8.8萬人是二次以上累犯，比例超過二成。

另依彰化縣警察局統計，彰化縣在106年發生的酒駕肇事案件共787件，造成3死538人受傷，去年則有855件造成2死542人受傷，今年到目前有399件造成1死258人受傷，顯見酒駕肇事依然嚴重。

彰化地檢署特別引用沈浸式體驗概念，結合彰化市立殯儀館，為處社會勞動役的１７名酒駕犯舉辦體驗教育活動，包括彰化地檢署檢察長徐錫祥、彰化市長林世賢均參與。

徐錫祥當場宣示彰化地檢署「遏止酒駕，防治犯罪」的決心，並提醒勞動人若貪圖一時方便，酒後騎車或駕車，會造成自己跟他人一輩子的痛苦與遺憾。

為了避免爭議，彰化地檢署所這次安排１７名勞動人的體驗活動，是以讓酒駕犯到殯儀館環境清潔為主，避開有爭議的清潔大體的部分。

有位參加體驗的中年男子說，他只喝了保力達P，就被警方抓到酒駕，實在很不值得！

另有一名女婦人說，她已經3次酒駕，最近一次是去年因為拿高粱酒給朋友喝，自己也喝了一杯，就這樣被警方取締，並認為只到殯儀館擦擦玻璃清潔內外，會喝酒的還是會喝，並不會起到實際的警惕作用。

彰化市長林世賢說，如果有必要的話，也應該安排酒駕勞動人去看看大體，因為很多酒駕車禍的大體臉孔，令人怵目心驚，這樣才能有警惕的作用。

徐錫祥強調，彰化地檢署未來也將結合彰化縣衛生局和縣內的病院，1個月2次執行酒駕酒精成癮者附加條件處分，由檢方公權力執行，降低酒後開車危害社會治安的危害，讓民眾行的安全更有保障。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康