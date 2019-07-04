90公斤婦砍死40公斤暴力男友 法院判她12年定讞

2019-07-04 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



重達90公斤的婦人馮惠暖3年前持陶瓷刀狠心砍殺40公斤男友劉義雄26刀，一審被依殺人罪判12年徒刑；二審審理時，她雖坦承殺人，但稱劉要錢要不到，揮拳毆打她，她才持刀刺人，另遭男友毆打、灌毒、找人性侵，二審仍判馮12年徒刑。最高法院駁回上訴，全案定讞。

劉義雄2013年8月起住在新北市私立汐止康復之家，2015年4月25日劉請假離開康復之家，暫時居住在馮惠暖家中； 隔5天凌晨2點多，兩人發生爭執，她趁劉洗澡時，拿刀朝他身體刺，劉嚇得驚逃。劉身中26刀，肺部穿刺傷致胸腔等處出血，加上他遇害前已服用止痛劑、安眠藥等藥物，因混合出血性休克與中毒性休克死亡。

馮惠暖投案時曾稱，是因劉向她要錢要不到，出言罵三字經、揮拳毆打她，一氣之下才到廚房拿陶瓷刀猛刺男友，但不清楚刺了多少刀。檢警案發後發現現場已被馮清洗過，但在浴室天花板發現噴濺血跡，研判劉應是在浴室內遭馮砍傷後，逃跑過程中，再遭馮追殺致死，其中致命一刀是左胸靠近心臟處，胸口還有2刀，都是猛力插入的穿刺刀傷。

馮在法院審理時坦承殺人，但供稱是因遭受男友攻擊才反擊，中間過程都忘記了，另以精神疾病作為抗辯，主張殺人時已喪失行為能力，基隆地方法院依殺人罪判刑12年。案經上訴，她在高院審理時曾稱，遭劉長期虐待、灌毒，害她精神崩潰，另有卵巢水腫、骨盆腔發炎，「都是劉隔著棉被踢的」，還爆料指劉找3個男人性侵她，叫她「減肥去賺錢」。