二手車里程數為24萬餘公里 竄改為7萬餘公里販賣被訴

2019-07-04 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



新北市汐止區游姓二手車商，元月間向和運勁拍中心拍得實際里程數已達24萬2530公里的自小客車，涉嫌將里程數調降為7萬8231公里，致買主江男信以為真，以59萬元購入，台中地檢署查出游男曾以相同手法詐騙被害人遭訴，惡性非輕，今天依詐欺罪將他起訴，並請法官從重量刑。

游男（43歲）供稱購得的實際里程數為24萬多公里，後來把里程數改成7萬多公里，購入該車花了將近快50萬元，但他否認犯行，辯稱「我有主動告知里程數不保證，合約上也有寫」。

檢察官認為本案是游男自行調整車輛的里程數，主觀上欲以隱瞞二手車況的重要資訊為手段，以較高價格售出，詐欺故意甚明，豈能因與客人簽約時有記載，即可阻卻其詐欺犯意。

檢察官查出，游男去年間又以相同手法販售二手車輛給其他被害人，遭士林地檢署提起公訴，足認游嫌習以此不法手段販售二手車，惡性非輕，請法官從重量刑。

起訴書指出，游男在新北市汐止區經營二手車展售廠，元月11日向和運勁拍中心拍得這輛車，明知車子際里程數為24萬2530公里，卻將該車里程數調降為7萬8231公里。 適江男有意購買二手車，2月12日前往游男經營的二手車廠看車，誤信該車里程數為7萬8231公里，遂表達有意購買，但當日因該車空調問題而作罷。