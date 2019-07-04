列車長曝遇襲只能「靠它救」 台鐵：全面檢討

2019-07-04 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵自強號昨晚發生乘客揮刀砍警案。台鐵局乘務人員如何防範類似狀況發生，引起社會關注。對此，台鐵局說，會全面檢討，採納基層的意見，研議後續如何因應。

擁有台鐵資歷八年以上列車長說，基本上列車長不會主動攜帶攻擊性的武器，列車長室配有警棍（木棍），更不可能隨時帶在身上，「巡車掛在背後很詭異又不方便，以身高180公分來看，長度到膝蓋，反而是行進時的阻礙」。

該名列車長說，當發生突發狀況，列車長沒有公權力，處理大原則是盡量不跟旅客起爭執，並尋求路警協助，若真的要利用身上的配件攻擊嫌犯，只能靠「行動調度電話」，也就是無線電。

他說，行調電話是給列車長配在身上聯絡用，做行車運轉狀況的通報。列車長受訓的時候防身術老師有教，行調電話可以拿來作為有效的武器，被動攻擊襲擊的人，是身上最硬的東西。

台鐵局也說，針對整體營運安全，會去研究往後遇到類似情形，同仁或是相關服務人員怎麼協助路警處理，也會評估多做專業訓練。

據了解，2017年年底，台鐵發生列車長在東線被旅客毆打事件後，台鐵即在列車長室放置警棍，以備不時之需。防身術部分，僅在列車長訓時教授基本擒拿術。

一名車長說，他對警棍是否有作用持保留態度，一列自強號12節車廂，上千名旅客，只靠列車長及清掃人員處理突發事件，人力真的不夠，另外也不是每站都有鐵路警察，這也大大的增加民眾搭車的危險性。

台灣鐵路企業工會文宣組組長吳長智說，台鐵這次真的要檢討，完完全全的檢討，期待內部營運安全處對這次借鏡，有具體改善作法。