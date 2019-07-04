台北市飆車奪3命 謝亞軒重判13年

2019-07-04 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



男子謝亞軒雨天下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北市區分駕2車競速，謝開的車，衝進騎樓撞死3人，2人被依妨害公眾往來致死、妨害公眾往來安全罪起訴，謝羈押迄今；台北地院今天宣判，謝判刑13年，黃判刑11年。可上訴

檢方指控，去年10月11日傍晚近6點，謝亞軒開著租來的黑色豐田轎車，與黃佑呈開的白色轎車，2車競速從台北市「小巨蛋」旁的健康路一路狂飆，再右轉南京東路4段，謝為閃避安全島、水漥，急速90度右轉，車子失控衝進騎樓，當場撞死保全員、從事資源回收的一對夫婦共3人。

檢方偵查時，以謝亞軒涉犯「不確定故意」的殺人罪及公共危險致死罪，用重罪、串證、有逃亡之虞理由聲請羈押禁見謝，卻被駁回，後因覓保無著才改裁定羈押禁見。

法院審理時，謝亞軒的母親一度出庭表示，願意幫兒子付3條人命各50萬元賠償金，但未被被害人家屬接受，調解破局；蒞庭檢察官聽聞謝家的賠償金額度，論告時說3條人命只賠150萬元，「太誇張！」

謝亞軒對被控飆車害命不服，僅承認刑度輕的過失致死罪，不承認刑度重的公共危險致死罪；謝告訴法官，當天他沒有飆車競速，「我只是想跟車而已」、「我平時不會開快車」等。